家傳甲蟲車懸空解體成裝置作品　墨西哥藝術家將舊車「鍊成」經典

這輛懸掛在空中的，是1989年產的大眾甲蟲車（Volkswagen Beetle）。這是帥叔達米安（Damián Ortega）年輕時，爸爸送給他的，一家人曾開著這輛車去了很多地方。因為年代久遠，車很破舊了。在修車的過程中，達米安腦洞大開，把整輛車拆成了碎片，然後把這一個個零部件懸掛在空中，做成了一件裝置作品，像一輛車爆炸的瞬間。

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這件作品也成了達米安的成名作，他一躍成為墨西哥最紅的藝術家，這件拆車的作品也在泰特美術館（Tate galleries）、蓬皮杜藝術中心（Centre Georges-Pompidou）等世界最著名的美術館展出。

撰文：yali（一条）

在墨西哥，甲蟲車幾乎每家都有一輛，是大街上最常見的。但對於曾是個政治漫畫家的達米安來說，甲蟲車還有更多特殊意義。

達米安：「小時候，我的爸媽就每天開著這輛車送我去上學，一家人開著車去海邊玩。」（一条）

墨西哥是老式甲蟲車最主要的生產地。二戰的時候，它還曾經是軍事用車。戰爭結束後，它又變成了墨西哥最暢銷的家庭用車。收到爸爸送的甲蟲車後，達米安照著一本汽車維修手冊，親手把它修理了一遍。看著圖紙上車的分解圖，他突然想到，如果把這個分解圖在現實的三維空間中呈現出來，那就太酷了。

「車之鍊金術士師」達米安將汽車理解、分解、再鍊成後，竟然變成……▼（點圖放大）

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不止拆車，達米安還給滿載全家人回憶的車舉行了「葬禮」。他先開著這輛車，從墨西哥城，開回到它「出生」的地方，墨西哥城外的Peubla汽車廠。然後挖了一個大洞，把甲蟲車底部朝天「埋葬」了，以此作為紀念。

原來死物都有得搞葬禮！達米安為棄車辦「車葬」，到底算笑喪定哭喪▼（點圖放大）

這麼會玩的達米安，從小就不喜歡循規蹈矩，上的是一個墨西哥新式的「農場學校」，沒有一板一眼的課程，都是各種花樣的工作坊和討論，天馬行空。達米安在那裡玩音樂，做陶藝，玩木頭模型。輟學後，先是畫漫畫，給雜誌畫政治漫畫，最擅長黑色幽默。後來，他開始創作雕塑、裝置。把人們生活中最常見的日用品，分解、懸浮，玩出新花樣，也成了達米安創作的主題。

比如這張懸浮著不斷轉動的餐桌。（一条）

我們的生活常常太嚴肅、死板了，我就想開個玩笑，打破大家日復一日的庸常視角。 墨西哥藝術家達米安

乜嘢狗屎垃圾都可變藝術品！即刻睇清達米安點石成金進化史▼（點圖放大）

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這些半透明的三原色彩色圓片，一排排懸掛，人們可以在其間走動。看似是隨意懸掛的，其實，走遠看，就會發現色彩組成了一個眼睛，還可以從洞裡看這個「眼睛」。

達米安作品（一条）

部分資料圖片由「Kurimanzutto畫廊」提供

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