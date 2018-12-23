外國男聞花撥水　神模仿大媽影相姿勢　網民：絲巾是靈魂！

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年青人喜歡拍文青照，而大媽也有他們獨特的拍照姿勢。近日內地廣傳一段外國人模仿「大媽式拍照」的影片，可見這名外國男生拿着絲巾揮舞，又托着腮趴在地上，把大媽的姿勢做得活靈活現，引來網民大讚，有人更指「彷彿看到了自己媽媽呀！」

外國人模仿「大媽式拍照」的影片在內地社交網站流傳，其中一式是在水邊輕撥湖水的「扶小溪水式」。（網上圖片）

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近日外國人模仿「大媽式拍照」的影片在內地社交網站流傳，這個外國男生叫多多，影片是他和中國女朋友大菀一起拍攝的。片中多多一共模仿了20多個大媽拍照姿勢，最經典的當然是「自由飛翔式」，把絲巾舉起揮舞，還有「有姿態的聞花香式」，把樹上的花都拉下來擺出聞的姿勢，以及在水邊輕撥湖水的「扶小溪水式」。

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有網民指中國大媽拍照的精髓就在絲巾。（網上圖片）

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影片引來不少網民的共鳴，更大呼「這就是我媽啊」，「似曾相識」、「還真是，我媽也這麼拍」，亦有網民指中國大媽拍照的精髓就在絲巾，「那個圍巾裹得很好，拍照必須裹圍巾」、「這個絲巾是靈魂！」、「最強道具：絲巾」。

（綜合）

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