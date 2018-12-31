兒子被中國妻刺斃　英老父爭一對孫撫養權　親家：必須留低一個

英國時裝品牌高層到中國工作後，與中國女子組織家庭，其後二人分居。妻子在2017年得知他結交新女友，用刀刺死他，自己亦因此被判終身監禁。夫婦遺下一對子女，現由女方家人照顧；祖父母希望能把他們接回英國，提供更好的教育和生活條件，中國親家卻索價逾6.3萬英鎊（約63萬港元），事件被外媒形容是「血淋淋的敲詐」。

案發時夫婦分居逾一年

英國男子辛普森（Michael Simpson）2009年被公司派到上海擴展業務，認識了店務助理傅薇薇（音譯，Fu Wei Wei），她很快就懷孕並與辛普森結婚。

他們育有一子一女，但由於性格和文化背景不合，夫婦在2015年分居。傅薇薇在2017年得知辛普森交了新女友，醋意大發，持刀闖進他家，先刺傷辛普森新歡，再對着他脖子插了致命的兩刀。

傅薇薇其後被判終身監禁，兩名子女則被她的兄弟帶回了湖北老家。8歲的傑克（Jack Simpson）和6歲的愛麗絲（Alice Simpson）原本在上海國際學校讀書，過着優渥的生活，現在卻住在較落後的小城市，與沒受過教育的外公外婆和其他親戚擠在一個小單位內。

69歲的爺爺伊恩（Ian Simpson）一直想與他們見面並把孫子和孫女接到英國生活。他甚至向親家提出支付1萬英鎊（約10萬港元），並願意對法庭表示原諒兒媳以減輕判刑。不過有報道指，對方拒絕並還價6.3萬英鎊（約63萬港元），在血案發生後一整年都不讓他見兩名孩子。

有報道指，傅薇薇過度揮霍，與辛普森的家人在英國過聖誕時又只顧玩手機，成為婚姻破裂的導火線。（影片截圖）

+ 4 + 3 + 2

兄妹被迫分離 每年見一次

雙方對簿公堂，爭奪撫養權，終在12月25日達成和解。

傅薇薇的家人開出條件：伊恩必須把其中一個孩子留在中國，否則一拍兩散，以後也不讓他與孫仔孫女見面。

伊恩無奈接受，決定帶愛麗絲回英國，把傑克留下。這對兄妹往後每周只能聊一次電話和每年探望對方一次。除此之外，伊恩還要向親家支付9200鎊（約9.2萬港元）。

伊恩向傳媒表示，「能帶愛麗絲回家，我們非常高興，但要遺下傑克，又使我們心碎。」

他又指，小兄妹被拆散後很難過，愛麗絲有時會哭着說要找哥哥，傑克在妹妹離開前也喊道「別讓妹妹走」。

他說自己和前妻、辛普森的母親琳達（Linda Simpson）會繼續抗爭，把傑克帶回英國，讓兄妹團聚。

（每日郵報）