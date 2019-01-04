【樓奴延兩代】杭州銀行推「接力貸」按揭　阿爸供唔完阿仔繼續還

「買樓靠父幹」並不是香港人「專利」，杭州日前有銀行大膽推出80歲「接力貸」按揭，較一般銀行按揭貸到借款人70歲還要多出10載，樓貸計劃除留意「老友記」的還款能力外，更着重其子女的財務狀況，方便「廿四孝父母」一旦年紀大冇錢還款或者過身，其子女代還之餘都有屋住，兩代人齊成樓奴接力還貸。

素有「上有天堂」美譽的杭州日前搖身一變，化身成「按揭天堂」。（視覺中國）

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內地房屋抵押貸款的年限，一般最高是30年，但如果樓齡或借貸人年齡較大，年限就會被大幅度壓縮，甚至無法借貸做按揭。現時杭州大多數銀行規定房屋按揭貸款最長貸到65歲，少數銀行可以貸到70歲，以一名60歲的買樓人士為例，按揭年限最多只能申請5至10年，甚至有機會因年齡大，年限會再減少，最嚴重是申請不會受理。

在內地人均壽命不足80歲的情況下，杭州至少有一間國有銀行及一間商業銀行大膽推出80歲接力貸按揭，同時維持30年最高貸款年限，客戶經理直指有關貸款是讓父母及子女兩代人接力還款，「銀行對貸款申請人的審核會比較嚴格，亦要求他指定其子女作為共同還款人，貸款人及共同還款人都必須具備還款能力，一旦貸款人喪失能力去還款，其子女就要承擔相應的還款義務」。

簡單而言，若50歲父母做按揭，年限可以申請到30年、即是還款至他們80歲，其間一旦無力還款或去世，就由其子女代還。

父母一旦年紀大冇錢還款或者過身，火棒就交由子女。（GettyImages/視覺中國）

杭州居民張女士表示，去年底與丈夫參加抽樓活動，計劃購買近400萬人民幣（約455萬港元）的房屋，若抽中會向銀行申請按揭，打算借200萬人民幣（約227萬港元），為增加被抽中機會，老爺奶奶亦有報名，最終只有老爺及奶奶抽中，但他們年屆60多歲，數間銀行都拒絕借貸，張慨嘆當時「貸不了款，計劃一下子打亂，只好四處湊錢一次性付款，雖然抽中樓令不少人羨慕，但是『一炮過』付款的壓力只有自己知道」，她亦指如果當時有接力貸，就能以老爺及奶奶的名義申請貸款，慨嘆「抽不逢時」。

杭州接力貸按揭的概念似乎很新鮮，但未能「震驚13億人」，因接力貸概念實際上在內地其他地方由來已久，但有機會造成不少信貸及產權問題，包括假如家庭有多名子女，父母一旦發生意外，沒有做好產權繼承安排，有機會發生子女之間的產權糾紛，即使做好安排亦有可能發生爭產問題，所以上海早在2016年已經叫停接力貸。

（《錢江晚報》、《澎湃新聞》）