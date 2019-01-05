英國麥當勞首推素食開心樂園餐　玉米捲餅可配小甘筍或菠蘿條

快餐必定是垃圾食物？踏入2019年，這觀念可能會被改變，英國麥當勞首次推出素食開心樂園餐，為素食家長及兒童提供新選擇。不過新推出的素食並非最具代表性的漢堡包，而是玉米捲餅，麥當勞邀請家長和小童共同選出最終口味。麥當勞表示，隨顧客對素食的需求日益增加，公司特別開發素食餐點。與麥當勞合作逾10年的英國素食協會（Vegetarian Society）對新素餐推出表示高興。

英國麥當勞首次推出素食開心樂園餐，素捲餅內含素食餅、紅香蒜醬、番茄醬及生菜絲，味道由家長及兒童共同選出。（英國麥當勞網頁截圖）

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英國麥當勞前日（3日）起為開心樂園餐提供全新的素主食選擇，公司與育兒網站Britmums和英國素食協會合作，邀請家長和小童決定食品的味道。新的主食是一個包着以黃豌豆、番茄及阿柏里歐米造成的玉米捲餅，並配以紅香蒜醬、番茄醬及生菜絲，共約209卡路里，所有成分均為素食及無乳製品。套餐售價為2.49英鎊（約25港元），主食外還有一款配菜和一款飲品，其中配菜可選小甘筍、菠蘿或炸薯條，飲品則可選擇礦泉水、牛奶或果汁。

除了兒童餐外，麥當勞亦在餐單加入一個香辣蔬菜捲，是繼蔬菜豪華漢堡後的第二個素食選擇。該公司早前一項調查發現，三分一顧客認為在飲食中加入更多無肉菜式是非常重要，故推出新的素食產品以響應客戶需求。麥當勞英國及愛爾蘭菜單主管克盧滕登（Cruttenden）說：「我們的承諾是為客戶提供美味的食物，美好的選擇和良好的體驗，我們不斷汲取意見，以了解如何發展和改進。」

除了兒童餐外，麥當勞亦在餐單加入一個香辣蔬菜捲，是繼蔬菜豪華漢堡後的第二個素食選擇。（英國麥當勞網頁截圖）

與麥當勞合作逾10年的英國素食協會（Vegetarian Society）歡迎其決定，首席執行長艾略特（Lynne Elliot）表示：「各地對素食食品的需求越來越大，看到麥當勞滿足顧客的需求真是太好了。對於年輕的素食者來說，當他們和朋友外出時能夠有合適的食物選擇尤為重要。」

（綜合）