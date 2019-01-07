傳40裸照逼16歲女生自拍交換　華裔男教師：唔照做就停學

在美國有華裔男高中教師涉嫌向一名16歲女學生發送逾40張自己的裸照，並威嚇指有權將女生停學，要求對方拍攝裸照傳給他，又傳性騷擾訊息，事件因校友發現不妥揭發，更揭男教師與多名女學生調情。男教師現面臨向兒童展示不雅事物等指控，最高刑罰監禁16年和罰款4萬美元（約31萬港元）。

密爾瓦基雷根高中。（facebook「Ronald Reagan High School - Milwaukee」圖片）

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據外媒報道，任教於美國威斯康辛州密爾瓦基的密爾瓦基雷根高中（Reagan High School in Milwaukee）的26歲朱姓（Kenneth J. Chu）華裔男子，早前因涉嫌性騷擾女學生被捕，惟缺席於上周五（4日）舉行的聽證會。

調查人員透露，早前接獲該高中的校友報案，指任教的朱男對女學生們「調情」，並建立幾個假的社交媒體帳號和女生聊天。深入調查後其中一名16歲女學生透露有與朱交流，並收過朱發送的40張裸體照片及短片，朱男要求她交換裸照，甚至問她「想不想偷溜出去一起鬼混」(sneak off and fool around)。朱男更出言威嚇，向女生指如不照做就會將她停學。

26歲朱姓（Kenneth J. Chu）華裔男子任教於密爾瓦基雷根高中，涉嫌性騷擾女學生被捕。（Milwaukee County Sheriff's Office 網站圖片）

據調查所得，朱男於去年夏天開始透過Snapchat和該女學生聯絡，亦不時向對方傳肉麻情話，如「我已深深愛上你」、「愛你不惜一切」等等。他亦曾向其他女學生發送不當信息，包括問她們穿甚麼睡覺、要求發送睡房的照片和詢問是否想一起去芝加哥旅行。

朱任職的高中回應事件時指正與警方合作調查，相關人員已被停職至解決事件。現在朱男將面臨學校不當接觸學生、造成年齡在13至18歲的學生看到或聽到性行為，以及讓未成年人看到有害材料等3項指控，最高刑罰監禁16年和罰款4萬美元（約31萬港元），

（Oxygen）