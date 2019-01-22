【加價都唔嬲】南區居民緬懷$4.7坐巴士傳奇　網民：改變無可厚非

城巴及新巴於剛過去的周日（20日）分別加價7%及5.6%，雖然加價但南區居民似乎意見不大，皆因城巴其實已21年沒加價，多條線路收費都是4.7元，不少區內居民讀書搭到畢業，有居於南區網民分享，指4.7元搭巴士傳奇十分有「南區味道」，新收費後南區人便要習慣5.1元的新收費，慨嘆「習以為常的小事將會改變」。

城巴加價之前，有facebook專頁分享文章，紀念已經21年沒有加價的南區路線。（fb專頁「南區交通」截圖）

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香港近年百物騰貴處處加價，市民負擔愈趨沉重，一聽見加價難免抱怨兩句。不過城巴非過海路線上次加價日期為1997年，剛過去的星期日，是事隔21年多後調整價錢，不少乘客都反應不大，甚至覺得加價合理。

其中在南港島線開通之前，以巴士為主要交通工具的南區，居民對於是次巴士加價更有另一重感慨，特別是最多區內居民選搭的路線，如來往銅鑼灣的72號及592號、來往中環的90號及97號等，加價前全程收費都只是4.7元，不少人從小搭到大，facebook專頁「南區交通」，早前亦分享一篇有關城巴加價的文章，紀念陪伴了南區居民長達21年，帶有親切感的4.7元車費。

城巴和新巴於本周日（20日）加價，其中港島區路線已經21年沒有加價。（資料圖片）

文章提及，城巴港島區路線上一次加價的時候，八達通才剛開始普及，如果當年才開始讀幼稚園，4.7元的價錢牌就剛好陪伴其成長，甚至連學生八達通身份也已經到期完結。由於出入都需要坐巴士，相信南區人都數不到自己乘坐了多少次收費4.7元的巴士路線，「只是這個價錢牌好親切，好有『南區味道』」。

加價前一晚，撰文者最後一次以4.7元的車資乘車回家，使自己十分感慨，「是因為時移勢易，是因為習以為常的小事將會改變」。撰文者指巴士公司能21年都不加價，對他而言已經很利害，「『$4.7』這個抗通脹價，是時候要改變，而這個改變也是無可厚非的」，熟悉的4.7元亦要變成5.1元。

網民看到這一篇帖文之後都十分感慨，直言「對面海已經加咗N次」、「感激四個七陪了我們多個寒暑」、「$4.7真係發夢都記得」。

翻查紀錄，城巴過海路線於2008年6月8日曾經加價，而港島路線在1997年12月1日平均加價6%後，到21年後的上周日才加價，另外北大嶼山和赤鱲角機場服務的巴士路線自1997年起營辦至今，一直都沒有加價。