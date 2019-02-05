【豬年2019】新年登門「見家長」攻略　點先可以留下好印象？

又到新年，不少正在蜜運的情侶會趁機帶另一半回家，初次見家長要留下好印象實不容易，處理不當隨時弄巧反拙。究竟如果才可輕易奪取對方家人長輩們的歡心？記住以下5招拜年攻略，保證你在世伯伯母面前表現得體，別忘了「開心些牙」給另一半做功課啊！

不少情侶都會趁農曆新年帶另一半回家拜年順便見家長，但要在長輩面前留下好印象實在不易。（ig截圖）

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1. 着靚啲印象都好啲

新年在中國人傳統上是重要節日，要登門探望世伯伯母，儀容打扮絕對不能鬆懈！千萬要記住，見家長不是「做show」，即使平日是「時裝精」，拜年時亦請放下身段及個人風格，避免穿着過分誇張的服飾，配搭重點應以得體、斯文為考慮，但亦不能「太hea」，「牛記笠記」請留待平日出街才穿着，性感低胸裝及超短裙亦絕對不能出現！

女生妝容方面，則以基本淡妝遮蓋瑕疵，令面容更精神即可，除非對方家長是《少林足球》阿梅的粉絲，否則切忌濃妝艷抹，以免嚇壞長輩。

拜年不是「做show」，過分隆重的打扮並不適合，宜以斯文、得體裝扮為主。（《家有喜事》劇照）

2. 禮多人不怪

拜年要送禮是常識吧，但挑選合適賀禮也是一門學問。禮物價值並非最重要，只要能表達心意即可，小情人不妨投其所好，先問清楚伴侶父母的喜好，令長輩一看禮物便知你花過心思，力求在細節上得分。如真的沒有頭緒，直接請長輩外出吃飯，或送實用禮物亦是不錯選擇，海味、果籃、紅白酒或保健食品等就是安全之選。

送禮是拜年的必備環節，但挑選合適的賀禮也是一門學問。（《公屋‧居屋‧私樓》短片截圖）

3. 有禮貌的孩子最得寵

所謂「入屋叫人，入廟拜神」，大部分長輩都重視後輩是否有禮貌，踏進對方家門時，清楚地與世伯伯母和其他長輩打招呼及拜年已能輕易加分。即使不知道對方的稱謂或輩分，先叫「叔叔姨姨」，外加幾句祝賀說話也很得體。

拜年時亦切忌「一碌木」坐着不動，或「開籠雀」上身不停說話，正常與親友們交流即可，免給人「獨家村」或「口花花」的感覺。面對長輩們關心，甚至是「進擊」問題，則應以和為貴，保持真誠，亦可適當運用語言藝術，多講「唔該」、「謝謝」是聰明做法。

新正頭長輩特別重視傳統禁忌，言談間萬萬不可提及死、病、慘等不吉利的話題，尷尬事少，令長輩不悅事大！

入屋即與長輩打招呼是禮貌的表現，祝賀說話更是不少得。（《家有喜事》劇照）

4. 行為舉止要注意



別以為拜年只是開心見面，其實伴侶的家長親友均不知不覺間在「考你牌」，即使已非首次登門探訪，與對方家人熟稔，拜年時亦不宜只留於房間內，或坐在梳化上做「低頭族」，以免給人拒絕交流的感覺。

食飯前後，不妨主動提出幫忙，協助做輕巧家務或擔任助手，但亦要看懂「眉頭眼額」適時收手，以免鋒芒過露令主人家尷尬。看到滿桌食物時要控制相機食先的打卡慾望，不能要長輩等你影完相才能開飯。美食當前亦要學懂忍口，保持食相，合適的餐桌禮儀如讓長輩先起筷、不能「飛象過河」等也應緊記。

你的言行舉止均會影響給別人的印象，故拜年時須特別留意。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

新年期間難免會玩些賭博遊戲，如天王劉德華電影所說：「人品好自然牌品好」，無論是打麻雀、玩啤牌或是「魚蝦蟹」，莫忘對方是長輩，不要賭俠上身，「贏咗鋪牌，輸晒印象」實在是得不償失，不經意地「輸少少」讓長輩高興一下也是「識做」的表現。

若平日與另一半相當恩愛，愛放閃為樂的話，拜年時也要記得收歛一下，要明白長輩們接受程度或許沒那麼高，看到當眾「攬攬錫錫」或會感到非常尷尬，為了「曬恩愛」被扣分相當不值，親暱行為還是留待二人世界時才盡情享受吧。

拜年時切忌與伴侶在家「放閃」，避免令親友尷尬。（《非常外父插女婿》劇照）

5. 不怕神一般對手，只求有醒目隊友

說到底，見家長不能只靠單打獨鬥，身邊那位能否發揮中間人作用亦很重要，醒目隊友如能拜年前幫忙「打定底」，溫馨提示要點，如父母特別重視有否叫人、喜歡某類禮物等，讓你能夠避開陷阱。

如另一半能預先為你向家人作簡單介紹，附以幾句美言，打定底讓兩老留有正面形象，正式見面時便能事半功倍。拜年期間，好隊友亦應陪你一同作戰，適時出手解圍，而非只看着你坐立不安面對親朋好友。嚴格來說，新年見家長不只考驗你，也同樣是你觀察另一半的好時機呢！

見家長不能靠自己，有醒目的「隊友」比做足準備工夫更重要。（《BB來了》劇照）