【融入香港】南亞人深水埗派揮春贈街坊　網民：學懂尊重大家開心

新年臨近，不少人正忙於準備過年物品，有網民前日於深水埗街頭見到有南亞裔人士派發揮春及賀年吊飾，更窩心地提醒街坊「隨便攞，唔使錢」及協助長者領取，場面和諧。樓主將相片上載至facebook群組，稱讚該批南亞裔人士懂得尊重本地文化，認為無論任何種族，只要學懂互相尊重就能做到「大家開心」。

有網民前日於深水埗街頭見到有南亞裔人士派發揮春及賀年吊飾，認為對方融入本地文化，值得稱讚。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」圖片）

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該網民昨於fb群組「巴打絲打Facebook Club」發文，指前日路經深水埗港鐵站附近時，看到有南亞裔人士掛起橫額及設置了小攤位，向街坊派發免費揮春及賀年吊飾，「款式雖不算精美，但勝在有心」。

樓主說，當時數名檔主站於旁邊不停叫喊：「隨便攞，唔洗錢，唔好打交。」一眾長者則開心地選擇揮春，場面和諧。他更看到有人取過揮春後拍拍檔主的膊頭道謝，不過亦有人「嫌揮春不夠多款式」，直接詢問檔主，對方即友善回應指有更多款式可提供。

有網民認為相中南亞人在港落地生根，願意尊重本地文化是值得讚賞的事。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」圖片）

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看到一眾街坊無分你我的共融場面非常感動，樓主想到在港的南亞裔人士間中會被標籤，有感而發稱「任何種族也有好人壞人，學懂尊重大家開心」。帖文吸引了大批網民讚好，認為「其實大部份南亞人都好友善」，「好就要讚」，「只要入鄉隨俗，一律歡迎」。

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）