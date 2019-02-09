一封過1000元！內地女童用點鈔機拆利市　網民：比我整個童年都多

過新年大家收到多少利市呢？內地近日流傳一段影片，可見一名小女孩拆開利市，拿出大疊100元人民幣的鈔票，更要動用點鈔機來數鈔，數出來最少有近3000元人民幣（約3490港元），令不少網民驚訝，有人更大呼：「這比我整個童年都要多！」

小女孩站在點鈔機前拆開利市封，拿出厚厚一疊100元人民幣鈔票，並放入點鈔機點算。（微博圖片）

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內地網上流傳片段，可見穿着一身喜氣桃紅色的小女孩，站在點鈔機前拆開利市封，拿出厚厚一疊百元人民幣鈔票，並放入點鈔機點算。女孩的第一疊鈔票已有19張，女孩再拆開第2封利市，和放入點鈔機，連同第一封利市共29張100元人民幣，即2900元人民幣，還未計女孩手邊還未拆開的利市，估計女孩收得最少4000元人民幣的利市。

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女孩利市「大豐收」令不少網民羨慕，直言「比我一個月工資還高」、「這比我們整個童年都要多」，亦有指各地給利市的習慣不同，在江蘇、江浙或者上海，每包最低會有2000元人民幣，有浙江網民則說「小時候壓歲錢加起來都是兩、三萬的，但是被我媽拿去保管了」；廣州的網民就只有羨慕，「廣東10元起」、「廣州人深表慚愧」。

不過，亦有人指小朋友有太多錢，卻不懂理財，對成長沒有益處，「不能這麼慣着（遷就）孩子」，但有心水清的網民就說「別慌，他爸媽還得發出去的」。