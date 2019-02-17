【自投羅網】江蘇大媽偷萬元貂皮大褸唔識扣鈕　翌日返店查詢被捕

許多店舖都有售後服務，一件萬元大衣如有問題，顧客查詢亦很正常，但來者不是顧客，而是賊人，那就另計了！江蘇徐州一名大媽日前在當地一間時裝店偷了一件價值近萬元人民幣（約為1.16萬元港幣）的貂皮外套，可是回家後不懂如何扣鈕，遂日回到店舖打算詢問店員，不料竟遇正在翻看閉路電視調查的警員，迅速被警員認出兼拘捕。大媽其後向警員交代偷大衣的經過，並直認月初亦曾在另一高檔時裝店偷取衣物。

一名大媽日前於江蘇徐州一間時裝店偷走價值近萬元人民幣的貂皮大衣，閉路電視拍下事發經過。（梨視頻截圖）

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事發上周二（12日），一名年約六旬的大媽到江蘇徐州古彭大廈商場逛街，期間在一時裝店內看了一會，看中一件價值近萬元的貂皮大衣。從閉路電視片段可見，大媽先在店內觀察，查看了大衣的價錢牌，然後趁店員沒留意時將大衣放到手中直接離開。

店舖發現失竊後即時報警，警員翌日早上便到店內翻看閉路電視片段搜證調查，其間發現一名中年婦女的外型與片段中的大媽非常相似，即時將其截停。

警員到店舖翻看閉路電視片段搜證調查，其間涉案大媽竟出現在店內，警員即時將其截停拘捕。（看看新聞截圖）

經過一番查問，該名女子承認犯案，並交代前一天取走大衣後，將其放到家中的衣櫃內，但在家試穿時卻不懂如何扣上鈕扣，故打算到返回店舖向店員查詢，沒想到會被拘捕。

當地警方表示，該女子之後又承認，曾於本月8日在古彭大廈商場的另一高檔時裝店偷走衣物，她目前已被移交至派出所作進一步調查。事件引起內地網民討論，有人直指大媽行為愚蠢，「真是個沒有腦子的小偷」，「智商讓人感到擔憂」，「拍成電視劇還不會有人相信這種劇情」。

（梨視頻）