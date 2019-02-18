美國23歲女老師入職兩個月　學校內兩度與16歲男學生發生關係

美國揭發一宗師生偷嚐禁果案。一名23歲女戲劇老師剛踏入教學生涯兩個月，就兩度與一名16歲男學生在學校劇院房內發生關係，最終東窗事發被捕，最高面臨22年監禁。

女被告勒羅伊（Chelsie Leroy）涉嫌兩度與一名16歲男學生在學校劇院房內發生關係，最終東窗事發被捕，最高面臨22年監禁。（fb圖片）

女被告勒羅伊（Chelsie Leroy）涉嫌兩度與一名16歲男學生在學校劇院房內發生關係，最終東窗事發被捕，最高面臨22年監禁。（fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

女被告勒羅伊（Chelsie Leroy）去年8月6日起受聘，在密蘇里州巴里縣西南高中（Southwest High School）代課，同時負責教導戲劇，日薪90美元（約700港元）。至同年9月開學，勒羅伊在校內遇見一名16歲男學生，兩人月中開始透過文字訊息聯絡，約一星期後兩人已經親吻，關係更進一步，隨後兩個星期，兩人更兩次在學校戲劇室內發生關係。

女被告主要教導戲劇科及負責為學校籌辦戲劇表演，日薪90美元（約700港元）。（GettyImages/視覺中國）

勒羅伊的合約於去年12月20日完結，但事件最終亦被揭發，警方於今年2月8日根據拘捕令拘捕勒羅伊，以及邀請該名學生協助調查，其間有人承認與老師發生關係，案件日前提堂，勒羅伊面臨兩項二級法定強姦罪及兩項師生性交罪，最高刑罰判處22年監禁。勒羅伊的保釋金額高達4萬美元（約31萬港元），其律師正協助為她降低保釋金，案件在當地本周三（20日）再度提堂。

（綜合）