Peppa Pig被偷只餘對腳　山東景區發「尋豬啟事」　遊客見到心寒

英國《Peppa Pig》動畫風靡全球，很多小朋友都成為粉紅小豬的「粉絲」，山東一景區早前慶新年放置其一家擺設作招徠，沒料轉頭完整一家被拆散，佩奇和弟弟同告失蹤被拆剩對腳，只餘豬媽媽及豬爸爸可憐留守，景區即於微博發「尋豬啟事」並報警，待警方翻查閉路電視追查Peppa姊弟的下落。

山東一個旅遊區早前放置了Peppa Pig「一家四口」的擺設，不料接二連三遭人強行拆去並偷走。（澎湃新聞截圖）

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山東沂蒙山旅遊區上周六（16日）在官方微博發出「尋豬啟事」，稱日前放置在龜蒙景區遊客中心廣場上的Peppa Pig一家四口擺設，竟「骨肉分離」，小豬佩奇的弟弟佐治（George Pig）竟被人拆去偷走，只剩下固定於底座的藍色鞋子。而發微博當晚，小豬佩奇亦遭同樣方式「擄走」，剩下豬媽媽及豬爸爸獨留在廣場。

旅遊區職員其後報警，一名張姓職員表示，發「尋豬啟事」當晚，「夜裏12點的時候佩奇還在，結果上班後發現，佩奇同樣只留下了圓台和鞋，這就不是簡單的不文明行為了，這是破壞公物的盜竊了」。

小豬佩奇被偷走後，只剩下固定於地面的底座及鞋子。（梨視頻截圖）

他說除小豬擺設外，不少放置於景區內的燈籠和裝飾品也被人偷去，失竊金額超過1萬元，「平時我們夜裡也有巡邏，但還是防不勝防」，指目前已將相關閉路電視片段及資料交予警方，期望早日讓小豬「一家團聚」。

看到只剩下小豬鞋子留在原有位置，有遊客直指見到都心寒，「這直接硬生生把它給掰下來的」，覺得好氣又好笑，連聲反問拐跑這對豬姊弟有什麼用呢。

為防止再出現「偷豬」事件，景區決定安排豬爸爸及豬媽媽與職員一同上下班，當職員下班時，會將擺設底座的螺絲拆下及收起擺設，翌日上班時再重新安裝。

（梨視頻、澎湃新聞、沂蒙晚報）