【古惑的機？】台男買自助式雪糕　成枝雪糕秒跌落地超心痛

對不少人而言，吃雪糕不用分季節。台灣最近有位男網民於facebook上載其於自助式雪糕機買雪糕的片段，他投幣後就像玩遊戲機般左按右按，最後等待機器擠好雪糕，不過就在雪糕機降下托着雪糕筒的支架後，未等網民拿走就瞬間掉到地上，下場超慘。許多網民即使想起土耳其雪糕的奇葩銷售方法，笑言：「一定是有個土耳其人在機裏。」

該男網民近日於fb群組「爆廢公社」發布片段，分享「比悲傷更悲傷」的買雪糕經歷。（fb群組「爆廢公社」截圖）

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該男網民近日於fb群組「爆廢公社」發布片段，分享「比悲傷更悲傷」的買雪糕經歷。片中可見，樓主投10元台幣（約2.5港元）進自助式雪糕機，機身旁即掉出一個雪糕筒。樓主之後把它放在中間的支架上，按制後支架隨即自動向上移，接着被擠出的雪糕。

完成之後，該支架向下移回原位，不料雪糕筒未有跟隨，筒身連雪糕黏在雪糕口，當樓主打算直接伸手取下雪糕，它卻秒速掉在地上，讓樓主來不及接着。樓主當刻感到非常無奈，投訴說：「我覺得這台機器從頭到尾都在整人……」

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不少網民看見樓主被戲弄，都紛紛爆笑，「冰淇淋一出生就自殺了」、「對不起嘴角失守」、「其實機器賣的是土耳其冰淇淋」亦有網民同情樓主，「10元就這樣被浪費掉，很慘」、「很可憐啊」亦有人着樓主當買了慘痛教訓，笑言下次就知道如何避免意外。

（fb群組「爆廢公社」）