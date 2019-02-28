【好有愛】美國小鴨天生跛腳　裝上特製輪椅學走路　邊行邊呱呱叫

動物天生殘疾，既不能一步一腳印看世界，在野外更會被捕獵者當成「可口點心」。美國一隻鴨子天生跛腳，飼養牠的收容中心向一間專門做動物輪椅的公司求助，專門為這隻鴨子設計出一款微型輪椅，牠「學行」時開心得呱呱叫，溫暖了所有工作人員的心。

美國鴨子梅林天生有一隻腳畸形，獲一間公司設計出一架特製輪椅。（視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這隻鴨子名叫「梅林」（Merlin），來自新澤西州安那代爾（Annandale）一間叫「Goats of Anarchy」的動物收容所。工作人員發現梅林時，見到牠天生有一隻腳畸形，不能正常走路和游泳，留在野外不可能生存，故帶牠回去飼養，每日要接受1小時水療以鍛鍊肌肉。收容所與專門製造動物助行工具的公司「Walkin' Pets」聯絡，希望幫助梅林。

鴨子梅林獲得輪椅後，學行時呱呱叫，看上去非常興奮。（視覺中國）

Walkin' Pets總部位於新罕布什爾州的阿姆赫斯特（Amherst），已為世界各地殘疾動物生產多達5萬個輪椅。他們先用一架貓狗用的輪椅作藍本，進行一系列的特殊修改和調整，縮小後要做得較長和寬，以方便容納一隻鴨子及讓牠可以搖動尾巴，創辦人Mark Robinson道：「很高興能幫助一隻殘疾鴨子，這是第一次。」

2月初，Walkin' Pets的職員專程去了收容所探訪，梅林終於得到輪椅，裝上後開始學行，「看到梅林坐輪椅踏出第一步，簡直溫暖了我的心」，「不是每天都能看到動物踏出第一步的」，形容畫面彌足珍貴。終於行出第一步時，梅林呱呱叫看來非常高興。

（綜合）