將軍澳屋苑公園驚見「詭異的一家五口」　網民：夜晚見到真係嚇親

很多公園或公眾地方都會放置藝術品作為裝飾，不過並非所有藝術品也能獲得公眾欣賞。有網民昨於facebook群組發文，稱於將軍澳一屋苑見到「詭異的一家人」，原來該「一家五口」是一組金屬雕塑，在晚上缺乏足夠燈光下頓變「黑影」，令相片增添不少恐怖氣氛，引起網民熱議。

有網民稱於將軍澳一屋苑見到「詭異的一家人」，原來該「一家五口」是一組金屬雕塑，在晚上缺乏足夠燈光下頓變「黑影」。（fb群組「將軍澳」圖片）

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有網民昨於fb群組「將軍澳」發文，稱於該區的私人屋苑海翩滙商場翩滙坊範圍內看見「詭異的一家人」。從樓主上載的相片可見，有「一家五口」正於商場電梯旁邊遊玩，原來該家庭是一組金屬藝術雕塑，其中父母及一對子女分別舉高雙手擊掌，另一幼童則似在奔跑。由於相片於晚上拍攝，原本為銅黑色的雕塑在燈光不足的情況下，頓時變成一團人形黑影，感覺更恐怖。

不少網民都指帖文中的雕塑成為單車公園的藝術品後，區內另一個「都市傳說」。圖為單車公園內的藝術裝置。（fb群組「將軍澳」圖片）

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相片引起將軍澳街坊的共鳴，不少人直指曾路過該處時，都被這「一家五口」嚇一跳，形容雕塑造型詭異，而且顏色猶如「燒燶咗」；亦有網民笑言，該雕塑將會成為單車公園的藝術品後，區內另一個「都市傳說」，開玩笑指即將會有與雕塑相關的鬼故。

有網民上載放狗時拍下的照片，顯示小狗的狗帶被套於其中一個小童雕塑的手上，看起來就像該小童雕塑帶着小狗外出一樣。（fb群組「將軍澳」圖片）

不過，有網民上載放狗時拍下的照片，顯示小狗的狗帶被套於其中一個小童雕塑的手上，看起來就像該小童雕塑帶着小狗外出一樣，為雕塑增加可愛感覺。《香港01》已向屋苑發展商查詢，暫時未獲回覆。

（fb群組「將軍澳」）