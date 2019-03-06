台女突遭踢出LINE群組　怒告前組員妨害電腦使用罪　檢方不起訴

台灣桃園林姓女子2017年10月18日踢出LINE群組中的5名成員，蔡姓女子遭退出心生不滿，認為自己聯絡功能喪失、權益受損，控告林妨害電腦使用罪嫌；但檢方調查，LINE群組設定中，並無區分管理員、成員區別，只要在群組內人人都可邀請、退出其他人，認定林罪嫌不足不起訴。

台灣有女生遭退出LINE群組後，心生不滿，控告對方妨害電腦使用罪嫌。（Getty Images／視覺中國）

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蔡女表示，當天下午2點多無故遭林（29歲）退出群組，造成和其他成員聯繫功能喪失，損害自己及他人權益，控告林涉有無故刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄罪嫌。

檢方查，根據群組內截圖照片，其中1名暱稱為「彤」的用戶，確實依序將5名成員退出群組，但無法證明「彤」就是林女本人；再者，LINE群組功能並無管理者與一般成員的區別，也就是說，人人都具有管理者的權限。

LINE一開始就授與每個群組內的成員，可以操作自己使用之電腦或手機來新增、刪除成員權限，本件林是該群組成員，本來就有新增或刪除成員權限，與妨害電腦使用罪中「無故」、「他人電腦」構成要件有別。

此外，檢方也認為，本件偵查結果無需傳喚被告的林女，就足以認定其犯嫌不足，偵結予以不起訴處分。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】