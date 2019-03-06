【離譜】大媽公院急症室除鞋放腳上櫈　港媽勸喻反被怒罵兼兜巴摑

公眾場所除鞋令人相當反感，但被勸喻時還要大聲夾惡罵人，確是離譜！有網民日前在facebook上載影片，指當日陪兒子去公立醫院急症室等待期間，看到一名大媽脫鞋將腳放上椅子，她好心勸喻反遭對方不停怒罵，最後她舉起手機拍片時，大媽竟衝過來兜巴掌摑她。由於擔心兒子病情，該名媽媽最終沒有報警，但她在文中慨嘆「好恐怖，我都係第一次見到呢啲人」。

網民好心勸喻反遭對方不停怒罵，最後她舉起手機拍片時，大媽竟衝過來起手打她。（fb影片截圖）

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網民許小姐周一（4日）在facebook發帖，指兒子生眼瘡，因而帶他到政府醫院看急症。當時兩母子到藥劑部等取藥期間，見到一名大媽脫鞋並將腳放在椅子上，她就勸喻稱「放返落嚟，唔衛生」，大媽卻反駁「唔關你事」，繼而不斷用粗言責罵，令她忍不住舉機拍片。這舉動觸發大媽衝過來打她，並繼續大聲責罵近十多分鐘。

從影片所見，一名穿着桃紅色外套的女士突然衝到鏡頭前，揮手拍打電話，並說「你拍我做乜，你拍吖」。許小姐事後有向警方求助，但警察表示程序上需要立即去驗傷，並到警署報案，由於擔心兒子的病情，「想快啲回家搽藥，所以我放棄告佢」。她補充指，自己身體沒有大礙，但被罵了10多分鐘，「同一個女人仔獨力湊住個仔，有啲可憐咁囉」，又指希望大家能轉發影片，「唔可以縱容社會，只要惡就可以隨街打人，呢個社會會變成點？」。

網民周一（4日）在facebook發帖指，與兒子在急症室等待期間，看到一名大媽脫鞋將腳放上椅子，她好心勸喻反遭對方不停怒罵。（fb截圖）

短片曝光後令不少網民嘩然，想不到有人可以這樣橫蠻無禮，直指好離譜，但亦有人認為樓主應堅持報警，「做乜放過呢啲人？」、「唔好怕呢啲人，報警交比阿蛇處理，搞大佢」，不過許小姐其後都有解釋，指自己是單親媽媽，首要以智力有問題的兒子為先，當時就只可以立即回家並照顧他，因此決定不報警處理。