台抑鬱症女病人中學外持刀無差別施襲　雙胞胎姐姐折斷刀片救細妹

罹輕度抑鬱症的陳女去年在台中市北區新民商工附近，見女高生雙胞胎姐妹「小靖」、「小柔」由媽媽駕車載至學校，見「小柔」下車，陳女將「小柔」推上車，並持小刀刺向「小柔」，在後座的「小靖」見狀，雙手握住刀刃部分，並將小刀的刀片折斷救出妹妹，經教官及糾察隊將陳女拉下車報警處理，台中地院今天（7日）依傷害罪將她判刑8月，得易科罰金。

判決書指出，陳女與17歲的雙胞胎姐妹「小靖」、「小柔」，素不相識，去年3月19日清晨在台中市北區新民高中附近徘徊，以右手持小刀，把剛下車的「小柔」推入被害人媽媽許婦所駕轎車後座，繼而一起上車。（Gettyimages／視覺中國）

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27歲的陳女否認傷害雙胞胎姐妹「小靖」、「小柔」，辯稱這是誤會，因為她要運動，所以沒有換褲子，只穿睡褲，並隨身帶小把刀子自衛，後來「小柔」開車門撞到她，她不小心跌入車內，雙胞胎姐妹就尖叫。法官依據被害人、證人的證詞，認定陳女狡辯。

判決書指出，陳女與17歲的雙胞胎姐妹「小靖」、「小柔」，素不相識，去年3月19日清晨在台中市北區新民高中附近徘徊，以右手持小刀，把剛下車的「小柔」推入被害人媽媽許婦所駕轎車後座，繼而一起上車。

法官依據被害人、證人的證詞，認定陳女狡辯。（聯合新聞網）

陳女上車後，持小刀刺向「小柔」，坐在駕駛座後方的「小靖」見狀，為營救妹妹，情急下遂以雙手握住陳女所持小刀的刀刃部分，欲將小刀奪下，陳女仍拒不放手而持續持小刀，與「小靖」用力拉扯致雙方僵持不下。

「小靖」見無法搶下小刀，用力將小刀的刀片折斷，致「小靖」受有雙側上肢多處淺層撕裂傷的傷害，而妹妹「小柔」的下唇擦挫傷、左頸挫傷的傷害。

被害人的媽媽許婦機警將車開到教官處求助，經李姓教官及糾察隊合力將陳女拉下車並報警處理，始為警查獲，並扣得陳女所有的小刀、童軍繩兩條、手套等物。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】