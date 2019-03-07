【以腳代手】台男自創「腳板衾棉胎」勁爆笑　網民：洗咗腳未？

數數字的啤牌遊戲「衾棉胎」（台稱：心臟病）的玩法極其簡單，但過程刺激感十足，成為世界各地的經典遊戲。近日有台灣網民於facebook上載片段，與朋友玩「衾棉胎」，不過他們自創新玩法，就是要用腳鬥快拍牌，令刺激度大增！不少網民大讚玩法夠新奇，「讓你們見識奪命香港腳」、「我柔軟度好一定贏」，但亦有人強調「玩前記得洗腳」。

台灣4名男生以創新手法玩「衾棉胎」，拍牌時以腳代手，場面爆笑。（fb片段截圖）

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以創新方法玩「衾棉胎」的台灣網民王同學向《香港01》表示，當晚與朋友無聊沒事做，便玩啤牌遊戲打法時間，但傳統的「衾棉胎」玩法大家都太熟悉，於是提議另創新玩法，就是用腳取代手去拍牌。

片中可見，王同學與另外3位朋友圍着圓桌坐，先照傳統的玩法，每人口順序讀數字次「1、2、３、４……」，同時把啤牌翻到桌上，每當遇到啤牌數字跟口讀的數字一樣，大家即用腳鬥快拍牌，新玩法非常刺激，令他們每次都笑不停。

「衾棉胎」玩法簡單，但過稱亦十分刺激。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

王同學於fb上載片段，坦言：「玩到快笑死的心臟病（衾棉胎），到底是誰發明這樣的玩法？」他續稱：「在此呼籲大家椅子要好好保護，然後請勿飲酒，不然壞的不只有椅子那麼簡單了。」

不少網民稱片段非常爆笑「超好笑，笑到岔氣」、「這個是否太誇了」、「腳還蠻刺激的餒」。亦有網民笑言誰最腳臭必贏，「肯定玩到腳抽筋」、「太大力會撞倒啊」、「香港腳終於有用處了」，有人則提醒，如果想用腳玩這個遊戲，記得把腳洗乾淨。

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