內地大學教師忘關電腦投影功能　學生食花生等窺私隱　結局反高潮

現時許多老師講課時，都會把電腦與投影機同步，但外國不時有老師忘記解除同步，結果使用電腦時被學生窺探到私隱而鬧出笑話。近日內地大學教師亦是「重覆犯同樣的錯誤」，不過結果卻讓學生們感到非常慚愧，原因是該老師在課後，竟在百度搜尋「大學生上課不聽講老師怎辦」，顯示他對同學不專心上課感困擾，但默默地尋求解決方法。不少網民都留言指覺得該老師「好慘」，着同學要認真聽課；但亦有人大讚老師「高招」，「可能他有心給你看要你自愧反省」。

老師下課後，竟在百度搜尋「大學生上課不聽講老師怎辦」，令學生慚愧。（網上圖片）

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微博近日熱傳一名教高等數學的教師在講課時，發現後排有同學在玩手機。在講完課後，老師把教室前方的投影及屏幕的關掉，但完全忘記課室中間還有一個電視屏幕是與老師的電腦同步，於是他在電腦上做的事，等同向後排學生「直播」。

學生們紛紛抱着「食花生」的心態，想拍下老師在搜尋什麼，但只見老師默默地在百度搜尋欄打出「大學生上課不聽講老師怎辦」，更開出一篇以「為什麼很多大學生上課不聽講，是大學老師講課水平不行嗎？」為題的文章在閱讀。

老師把教室前方的投影及屏幕的關掉，但完全忘記課室中間還有一個電視屏幕是與老師的電腦同步，結果使用電腦的情況被學生直擊。（網上圖片）

同學直言「這波操作太可愛了吧」，並將圖片傳給朋友及上傳微博，帖文很快就被熱傳，不少網民都指老師「好慘」、「有股淡淡的哀傷」、「心裏的聲音」、「找到答案了嗎？」、「幸好不是看18禁」。但亦有人認為這是老師的「小心機」，「可能是故意給後排同學看的呢」、「故意地裝成不經意提醒同學」。

（微博）