16歲菲少女慘遭虐殺　被剝臉皮見頭骨　警再發現屍體遺失舌頭食道

菲律賓發生一宗恐怖兇殺案，一名16歲少女疑被先姦後殺，日前慘遭陳屍野外。最駭人聽聞的是少女臉皮和肉都被剝下，露出眼球，下半身裸露，褲子和內衣均被取走，其母親認屍時只能憑屍體衣物認出女兒。警方目前正追捕最後與女生接觸的3名男子，已鎖定其中一人身份。最新消息更指，少女屍體還遺失部分器官，包括舌頭、氣管和食道。事件引起菲律賓社會關注，正懸紅160萬披索（約24萬港元）捉拿犯人，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）亦要求警方儘快捉犯人歸案。

16歲菲律賓少女Christine Lee Silawan被棄屍野外，下半身裸露，臉皮被剝走。(GMA新聞截圖)

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案件發生於菲律賓旅遊熱點宿霧省拉普拉普市（Lapu-Lapu City），本月10日下午，年僅16歲的少女希拉萬（Christine Lee Silawan）獨自出門前往教堂，但晚上7時過後還未回家，也沒有和親友聯絡，遂報警指女兒失蹤，但整晚搜索都沒有音訊。

翌日，警方接報在邦卡爾（Bangkal）發現一具半裸女屍，發現屍體下身赤裸，身上有多處刀傷，臉皮連肉被人剝下，清晰見到頭骨、眼球及牙齒等，死狀嚇人。希拉萬母親前往認屍，看見屍體的衣物才認出是其女兒。警方初步估計希拉萬被性侵後才遭殺害，同時有市民曾目擊希拉萬與3名男子一起，亦是目前所知她生前的最後行蹤，又相信兇手有可能是被藥物影響下做出兇殘行為。

警方驗屍發現，少女除了臉皮被人剝走，連舌頭、食道等都被取去。(GMA新聞截圖)

拉普拉普市警察局局長Lemuel Obon透露，正追捕涉案的3名男子，並已掌握其中1人的身份，但暫時無法公開。最新的驗屍結果顯示，少女身上有20多處刀傷，其中頸上刀傷直接致命，因為少女手上有因防禦造成的傷痕，推測她曾嘗試反擊。由於少女眼睛完好，不像曾被澆上化學物，所以臉皮應該是被削下，但相信剝皮時少女已死亡，而少女生殖器沒有因強姦造成的撕裂傷痕，要再化驗其陰道是否有男性體液。

Christine Lee Silawan只是一名尋常少女，平日愛在網上分享自拍。(「Christine Lee Silawan」fb圖片)

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然而，警方除了還未尋回少女臉皮（包括右耳）外，再發現少女部分器官被人取走，包括舌頭、氣管和食道。警方周二宣佈懸紅10萬披索（約1.5萬港元），今日再加碼至160萬披索（約24萬港元），連菲律總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）都開聲要求警方儘快捉到兇手。

事件還引起了當地社會震怒，居於菲律賓雷伊泰（Leyte）的美國退休人士Don Davis更為成功捉拿兇徒的人提供50萬披索（約7.5萬港元）獎金，直斥真兇的犯案及褻瀆死者的行為野蠻，又自稱居菲9年，知道若果當局動作不夠快，捉到真兇的可能性就更小。有多名網民到少女的facebook哀悼，並呼籲社會伸張正義，然而，因為有網民在社交媒體分享死者裸露兼血肉模糊的照片，有人認為這些網民應停止轉載相片，避免對少女家人造成傷害。

（綜合）