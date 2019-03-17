奪台女貞操嫌下體非粉紅色　賤男斥濫交提分手　醫生：處女無色認

不少人都希望將珍貴的初夜留給最合適的一個，不過近日一名台女在fb專頁「靠北男友」上分享，稱自己將第一次給予男友之後，對方竟然指她的下體不是粉紅色，所以不是處女，更趁睡覺的時候偷拍她的重要部位，再在校內給其他同學觀看，使台女被同學排擠。台女因為媽媽本身有抑鬱症，故不敢告訴她發生這件事，自己不敢上學，「也快撐不住了」，希望網民可以教她該怎樣做。 許多網民紛紛留言同情台女，直指她的男朋友缺乏知識，又議台女報警，因對方的偷拍行為已觸犯多條法例，有需要的時候亦可以向學校的老師或社區組織尋求協助。本港家庭醫生關嘉美指，女性下體的顏色深不一定代表她就不是處女，一個人的種族、年紀及生活習慣都可能會影響到，例如曾經發炎、穿衣服摩擦得多亦有可能令顏色變深。

台女在fb專頁「靠北男友」上分享，指男友因為下體顏色而跟她分手，更偷拍其下體照片後向同學展示，使她感到崩潰。（fb專頁「靠北男友」截圖）

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台女在貼文中表示，自己與男朋友都是17歲，雙方拍拖約8個月，「因為很愛他，所以答應他在他生日給他我的第一次」。她表示第一次真的很痛，而且還有流血，不過在雙方有了親密接觸後的第二天，男友就開始疏遠她，最後更向她提出分手，「原因是他看到我的重要部位顏色不是粉紅色，所以他說肯定我不是個處女」，更指前度女友兼學姐是處女，因為胸部與下體都是粉紅色。台女說她不知道是不是所有處女都會是粉紅色，但自己的初夜的的確確是給了男友，亦不知道為什麼自己的顏色會比較深。

不過更加令人咋舌的是，原來台女男友曾偷拍台女的重要部位，再在校內展示照片給其他同學觀看，指她在學系內算是比較好看的女生，「所以是個香爐才會有這麼髒的顏色」。台女因而被同學排擠，亦受到不少謠言的攻擊，例如有不少女生辱罵她，「說我用長相賺錢當傳播」。

台女因為男友的行為而感到十分困擾，精神幾乎崩潰。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages／視覺中國）

台女在單親家庭長大，為獨生女，媽媽更患有嚴重的抑鬱症及躁鬱症，而父母在她就讀高中一、二級期間離婚，令她努力打工上學，只為減少媽媽的擔憂。不過事件發生後，令台女不想再去學校，亦快要支持不住，「真的沒想過因為顏色就能被判死刑！難道真的每個人都是粉色的嗎？那我到底怎麼了」。由於台女已經4天沒有上學，怕校方會聯絡家長，所以問網民：「是不是生病顏色才比較深？還是怎麼回事？那男的這樣，我要怎樣才能請他停止？」

台女一度問網民自己下體的顏色是否出了問題，是否生病，不過網民回答指，下體顏色與性經驗無關，是男友性知識不足。圖為示意圖片，非當事人。（資料圖片）

本港家庭醫生關嘉美指，女性下體的顏色會根據她本身的種族而有不同，例如黑人、菲裔等本來膚色較深的人，下體亦自然比較深色。而年紀較小的人會較淺色，但部份生活習慣都有可能影響，例如下體曾經受過感染發炎、或穿緊身衣服摩擦得多，亦有可能令顏色變深。醫生指，要判別女生是否處女，最容易便是性行為期間，男性插入性器官亦會較困難，而女生的處女膜破損時亦會流血。

台女的貼文引來網民極大回響，不少人都為台女抱打不平，指男友的行為已經觸犯多條法例，例如偷拍重要部位就涉及「妨害秘密罪」，將照片提供給其他人觀看就涉及「散布猥褻圖片」罪，建議台女盡快報警，以法律懲罰對方。網民們亦建議台女向學校尋求協助，「做壞事的不是你，不應由你來承受」。

就連台灣網紅律師呂秋遠都主動在專頁上回應台女，指沒有人有權對她的身體說三道四，而且男友亦已經觸犯多條法例，台女如果信任他更可以找他，讓他幫她提告，事件可以先不告訴媽媽，但應該要先找老師及社工幫助。