兒子「開」字錯筆劃扣1分　台爸聯絡冊問老師原因　結果一樣被圈

小學生打好寫字基礎固然重要，但近年不時出現老師因一點筆劃出現偏差，因而矯枉過正的事件。日前，台灣一名爸爸在facebook群組分享一宗「錯字」事件，他就讀小一的兒子考試時因開字的一撇「弧度不足」而被扣1分，他在手冊聯絡欄問老師為何扣分，豈料自己寫的開字都被老師圈起來，指他寫錯。台爸發文要求網民評理，不少網民卻支持老師，認為只是扣1分而非不合格，小學階段讓小孩學懂正確筆畫非常重要。

兒子「開」字寫得不好被扣分，台灣爸爸擔心會打撃愛兒學習信心，在聯絡欄問老師原因，如果自己都被圈錯字。（fb群組「爆怨公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

新竹縣一名爸爸在facebook群組「爆怨公社」發文，指就讀一年級的兒子考試時所寫的「開」字被扣1分，從台爸上傳的照片所見，兒子考卷上的「開」字，下方「开」的一撇可能寫得不好，被老師圈起。爸爸再附上手冊聯絡欄，問老師：「無法理解『開』為何被扣分？」結果家長寫的「開」字亦被老師圈起。原來老師解釋，上課時曾強調「開」字的寫法，如何寫得「比較好看」，又稱若家長堅持，亦可不扣分，「畢竟以後都是用電腦打字」。

台爸在帖文表示，糾正文字當然無問題，但考試時應以答案能否被老師辨識正確為主，筆劃「弧度」不應是扣分理由，更指1分雖然不多，「但是卻已經導致一年級小學生在國文學習方面的信心受挫」。

台爸於標籤中有感謝老師的嚴格，並希望網民別攻擊老師寫的字，他最大疑問只是為何自己身為家長，寫的字都會被老師圈起當錯字。他甚至上載照片，形容自己和兒子一起每人罰抄了36次「開」字，以答謝老師指導。

台爸帖文大呻自己都被老師圈錯字。（fb群組「爆怨公社」截圖）

然而，許多網民都站在老師的一方，認為「孩子被扣1分就信心受挫的話，要檢討的是『老師上課教的、提醒過的，以後要仔細聽進去』，而不是去檢討老師為什麼要扣這1分吧」；亦有人指如果筆劃有問題或字太醜，對將來的影響更大，「大考考作文，字醜評分老師根本懶的用心看，文筆再好也扣分，而且我覺得糾正很正常，扣1分當警惕，又不是直接不及格」。

不過亦有網民認為老師雖有道理，但最後一句似是在找晦氣，想孩子寫好字，卻又說「以後都是用電腦打字」，「那最初上課為什麼還要小孩學寫好字？」

（facebook群組「爆怨公社」）