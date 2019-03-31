俄老師PO低胸短裙照遭學校解雇　同行影性感相聲援：老師也是人！

為人師表，不少人都認為老師要以身作則，教導學生應有的價值觀。不過俄羅斯一名老師去年於社交網站上載一張吊帶裙照片後，被家長投訴穿着暴露，引起男學生性衝動，結果遭學校解雇。雖然在其他家長的聲援下，該名老師一度復職，不過她最後不堪同事壓力，還是自行辭職離開學校。事件引發網上有女老師張貼自己的性感照聲援，指她完全沒有錯，因為老師也是人。

庫夫辛尼科娃（Tatyana Kuvshinnikova）在社交網站上載了一張照片，結果被家長投訴，一度被學校解雇。（vk.com「Tatyana Kuvshinnikova」圖片）

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38歲的庫夫辛尼科娃（Tatyana Kuvshinnikova）來自俄羅斯西伯利亞西部的城市巴爾瑙爾（Barnaul），是一名小學教師，在校內任教俄文及俄羅斯文學。她於去年年底在社交網站VK上載了一張在雪地上，身穿紫色吊帶低胸短裙的照片，之後就收到學生家長的投訴，指她的穿着不當，校方更給予壓力，要求她放棄教席。

社交網站上有大量以「老師也是人」的標籤分享的照片。（IG截圖）

庫夫辛尼科娃於今年2月收到校長給她的信，信中稱「只有妓女才會這樣，穿不及膝的裙及高跟鞋拍照，這全都是為了表演！你想引誘誰？」校長亦在信中批評她的行為有損校譽，而且會鼓勵戀童。

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學校原本打算直接解雇庫夫辛尼科娃，不過在其他家長的支持之下，學校只能收回決定。不過在3月，庫夫辛尼科娃還是決定離開學校，因為同事們都向她施加壓力，平時都完全不理睬她，更散播有關她的謠言。

事後該區教育部長表示，認為圖片沒有任何地方需要被譴責，未來將會幫離職的老師尋找新教席。事件引起公眾關注後，有老師在網上貼出自己的性感照，留下「#TeachersareHumanstoo」（老師也是人）的標籤，表示對庫夫辛尼科娃的支持，同時引起社會關注。

（綜合）