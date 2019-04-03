【心理測驗】覺得心理測驗結果神準？　科學解釋：自己騙自己

做心理測驗可以了解自己的想法，但簡單的幾道題目就能了解人複雜的心理嗎？我們覺得這些抽象、空泛的心理分析很準確，其實是描述適用於大部分人的情況，誤導了我們覺得結果很能代表自己。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

相信大家都有看過，那些只有一道題的「心理測驗」，例如要你選擇東西放在哪裏、哪朵花比較好看，都可以反映出你的心理。不管你怎麼選，結果分析都解釋得頭頭是道，甚至讓你覺得「這真的是我啊」。

許多人都喜歡做心理測驗來了解自己，卻沒有想過這些分析過於空泛，適用於很多人身上。圖為示意圖。（Gettyimages／視覺中國）

這被稱為「巴納姆效應」。巴納姆是一位馬戲團演員，他認為人類的心理很容易操縱。於是，有心理學家做實驗，聲稱自己會為每個人提供專業的心理分析，其實大家收到的報告都是一樣的。

但是，大家都沒有懷疑，甚至十分認同，報告描述的就是自己！

人很容易對「心理分析」對號入座，誤以為結果很準。圖為示意圖。（Gettyimages／視覺中國）

這種「心理分析」的結果，是怎麼做出來的？

首要是言語正面，因為每個人都喜歡被讚賞，先要說「有抱負」、「有思想」這些話，就絕對不會錯。再來是言語要模糊，比如說「有時你外向、親和，有時你卻內向而沉默」。最後會說一兩個缺點，但也要包裝得正面，不能說「你是個廢物」，而是要說「你擁有可觀的未開發潛能」。

集齊三項要素，大腦就很容易被誤導，認為心理測驗說得很對。

要認識自己，不能單靠只是輔助性質的心理測驗。圖為示意圖。（Gettyimages／視覺中國）

要了解自己，還是要靠自己啊。假如連自己都不了解，很難指望別人能用一道空泛的題目就能了解你。

作者簡介：陳美濤



中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。



作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28



【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「「心理測驗」可信嗎？」​】



（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與其他作者一同討論喜愛話題。】