【操控心理學】口頭禪原來反映個性　上司常講「總之」都要小心！

人在說話的過程中，總會無意識地重複幾句口頭禪，這些話表面看來沒甚麼意思，但口頭禪其實可以展現一個人的態度和性格。由趣味心理學會出版的新書《情緒行為操控心理學》，便將人們一系列的姿勢、手腳動作、神色、聆聽與說話姿態、用語歸類進行分析，得出對方當下心理狀況，甚至是潛藏的個性。 例如愛把「總之」或「結果」、「意思就是說」掛嘴邊的人，實則有不相信對話者理解能力的意思。如果上司有這種口頭禪，更有無法把工作交給下屬，只相信自己工作能力的傾向；另一方面，口頭禪是「反正」的人，則大多都是會悲觀地思考事物的類型。下屬若要防範避免得罪上司，不妨留意以下在說話方面的心理分析。

從上司平日對下屬的幾句口頭禪，可看出對方的個性與當下的心理狀況。圖為示意圖。（劇集《波士早晨》截圖）

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以下是《情緒行為操控心理學》的內容節錄：

口頭禪是「總之」或「結果」、「意思就是說」的上司，有不相信對方理解能力的意思。圖為示意圖。（劇集《愛·回家之開心速遞》截圖）

想看穿對方個性？口頭禪能解密

有些人在說話的時候，會一直說「總之」或「結果」、「意思就是說」這些字眼，這種類型的人多半都不相信對方的理解能力。由於擔心自己所說的話沒有辦法正確傳達，而忍不住連連說「總之」的人，其目的是利用這些關鍵字重複結論，強調出重要的部分。如果主管是這種人，就是屬於無法把工作交給屬下，只靠自己一肩扛起的類型，另外，他也有可能很愛說教。

另一方面，口頭禪是「反正」的人，則大多都是會悲觀地思考事物的類型。舉例來說，就像「反正說什麼都沒用」這樣的話，在「反正」這個字眼後面接的總是負面句子。這樣的說法在行動之前就先行否定了各種可能，所以不僅什麼都不會發生，就連周遭的人們也會感覺到意志消沉——大家還是少跟這種人打交道比較好。

此外，在對話的途中會用「話說回來」不斷變換話題的人，可以視為是好奇心旺盛的類型。告訴這種類型的人新資訊或罕見的話題，他們應該非常容易上鉤。只不過，這種類型的人很花心，也有容易覺得膩的傾向。過了一陣子之後，就算說起當初他感興趣的事情，他們搞不好會回答：「什麼事？話說回來⋯⋯。」

另外，有人會在話題的最後說：「那沒辦法，沒辦法啦！」或是：「要好好報告喔！別忘了報告喔！」之類，不斷地重複同一句話。這樣的現象常見於完美主義者，在提醒對方的同時，他們也會確認自己的發言有沒有錯誤。碰到這種主管的時候，只要大聲回答：「我知道了！」對方就會稍微放心了。

愛將「總之」掛嘴邊的人，目的是想利用關鍵字重複結論，強調出重要部分。圖為示意圖。（劇集《愛·回家之開心速遞》截圖）

口頭禪是「倒不如說……」的人，可看出其中潛藏想要反駁，但又不想傷害對方的心理。圖為示意圖。（劇集《愛·回家之開心速遞》截圖）

常講「倒不如說」的內心想什麼？

最近的日本年輕人當中，有些人的口頭禪是「倒不如說……。」從這個反駁時用的字眼，可以看出其中潛藏的兩種心理——

想要明顯地反駁，但又不想傷害對方：如果直接用：「不是那樣！」等明確否定對方的方式說話，語氣就會變成強烈的反駁。最近的年輕人較容易生氣也更容易受傷，因此也會想要避免用強烈的態度去指責對方。於是他們便將「應該說是……。」刻意改成曖昧的「倒不如說……。」甚至語尾還用上了推測語氣的「吧？」如此一來，便能讓對方更有反駁的餘地。

曖昧表達「我也不太清楚」的感覺：即使用「倒不如說」來模糊語氣，反駁還是反駁，所以應該要有像樣的根據。話雖如此，想要說出口的話既不是探討過各式各樣的觀點後才拿出來說的，也不是深入分析的結果，只是單純靠印象說話。於是當話題談到了深刻之處，也就比較容易說出：「我不清楚詳情……。」、「我不是當事人，所以當然不曉得真相。」等話。換句話說，大家可以把「倒不如說……。」這句話當成：「我也不太清楚，但是就我現在聽到的內容，我覺得⋯⋯。」

權力需求強的人，會較喜歡被人拍馬屁。圖為示意圖。（劇集《愛·回家》截圖）

權力慾越強，越喜歡被拍馬屁

在這個世界上也有討厭客套話的人，對這種人說客套話，反而會被當成「花言巧語、無法信任的傢伙」，甚至會被討厭。客套話究竟能不能發揮效果，就要看接收的對方是什麼樣的人了。

客套話能對什麼類型的人發揮效果呢？在有關「客套話效果」的研究中，佛達和法洛所做的心理實驗非常有名。這個實驗是先請接受實驗者負責監督三名大學生進行作業，並評價他們的工作表現。接著讓三名大學生中的其中一名說「您指導得非常好」、「作業能這麼順利，全都是拜您的建言所賜」等客套話，調查客套話對評價影響的多寡。結果清楚明瞭地顯示：客套話的效果與接受實驗者的「某種需求」明顯成正比。

而所謂接受實驗者的「某種需求」，就是指渴望支配、權力以及被服從的「權力需求」（Need for Power）。權力需求越強的人，對說客套話的大學生給的評價就越高。此即是說，權力需求越強的人，就越容易被客套話影響。

因此，若你的主管是權力需求很強的類型，阿諛奉承就能發揮效果。話雖如此，還是必須小心周遭人們的目光，說客套話或許能提高主管對你的評價，但是也有可能會因此被周遭的人們貼上「見風轉舵」的標籤。

此外，權力需求強的類型會要求絕對的服從，因此為了保持良好的關係，可能連私底下的時間都得犧牲，有時候甚至會被要求「扮黑臉」。雖然客套話具有一定的效果，但別忘了客套話也同時伴隨著各式各樣的麻煩。

書名：《情緒行為操控心理學》（方言文化）

作者：趣味心理學會

譯者：羊恩媺

為了解開人類心理之謎及秘密所組成的研究團隊，探索不可思議的心理機制，同時將研究成果活用於現實生活而日日努力。

出版社：方言文化

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。