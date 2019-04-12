【小孩不笨】5歲拍YouTube片7年賺第一桶金　12歲化妝師生日買BMW

泰國12歲女孩那他南（Natthanan）從小對化妝有濃厚興趣，5歲已在YouTube開設化妝教學頻道，7年來累積了大批粉絲。日前她慶祝12歲生日，特地給自己買了一輛BMW私家車，還發文與粉絲分享喜悅！

7歲報讀職業化妝課程

那他南的YouTube頻道有近30萬人訂閱，Facebook專頁更有近90萬人追蹤。她在3歲時看到YouTube的化妝影片，從此愛上化妝，還偷偷拿媽媽的化妝品在自己臉上練習。媽媽接受訪問時說，一開始會藏起化妝品，不讓女兒碰到，後來才發現女兒並非只是貪玩或愛美，而是真心熱愛這門藝術，且每天努力學習，於是鼓勵女兒拍攝和直播化妝教學，還在她7歲那年報讀職業化妝課程。

那他南日前為慶祝12歲生日，用自己賺到的第一桶金買了一輛BMW私家車。（Facebook）

「走到今天全靠她的堅定意志」

那他南也不負媽媽所望，認真學習及磨鍊技術，2018年獲得彩妝老師的推薦，在倫敦時裝周（London Fashion Week）為外國名模化妝，聲名大噪。她現在已是泰國的人氣化妝師，曾與許多明星合作。

這一切全靠小女孩心中的一份堅持，那他南創立YouTube頻道初期，被不少網友攻擊指她年紀這麼小不應化妝。那他南說：「5歲時不明白別人罵我的留言，我在7歲時再看那些留言，哭着進睡。但我告訴自己，不要專注在負面評語上，否則就沒法進步。」她的媽媽也說：「雖然得到家人的支持，但能走到今天，全靠她的堅定意志。」

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那他南日前為慶祝12歲生日，用自己賺到的第一桶金買了一輛BMW私家車，並上載到Facebook，網民紛紛留言道賀，「太厲害了，小小年紀就這麼成功」、「這個例子證明了小孩子只要抱着夢想努力發展，就能成就一番事業」、「每個孩子都有天賦，差別只在於發掘的時間，重要的是父母願意支持孩子追夢」。

（綜合報道）