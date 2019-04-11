【真人真事】血淋淋！　台女生墮胎自白：我的寶寶被沖到馬桶裏

在學時期懷孕，生還是不生？這個決定令很多人難以抉擇，台灣國立交通大學傳播與科技學系的四年級學生，以「兩條線裡的青春」作畢業製作主題，內容涉及小媽媽、小爸爸議題、人工流產、未婚懷孕等等，團隊把採訪到的真實故事上載到Dcard討論區，希望大眾關注相關議題。 學生團隊於本週一（9日）發布其中一個故事，一名20歲女大學生驚覺懷孕6周，與男友商討後決定把孩子拿掉。女生服藥多天，其間流了很多血，終於排出一垞手掌大小的東西，那是胎盤和胚胎的血塊。女生把血塊清洗乾淨後，猶豫一輪最終還是決定沖進馬桶。 她事後感後悔，稱「我的小老鼠都有埋葬的地方，但我的寶寶卻被沖到馬桶裡」，但她稱不後悔墮胎這個決定，因沒信心保證把孩子生下來是好事，她指事件讓她明白做好保護措施的重要性，「希望未來當我有能力的時候，還能再重新遇見你，做你的媽媽」。

少女未婚懷孕，該把孩子生下還是打掉胎兒，確是難以抉擇。（電影《早熟》劇照）

「兩條線」是指驗孕棒顯示懷孕的測試結果，4名來自交通大學傳科系的學生為畢業製作設立了facebook專頁「兩條線裡的青春」，但他們認為那不只是一份作業，希望為在青春時期意外懷孕者，提供最完整的資訊管道，並且讓大家重新認識性教育的重要。

團隊本周一（4月9日）在Dcard討論區發布採訪到的真實故事，那是20歲女生學生從未婚懷孕到墮胎的心路歷程。女生表示那年剛交了男朋友，熱戀期間在沒戴全安套情況下親熱，當時女生以為剛完經期，身體屬安全期便沒關係，加上自己向來經期紊亂，有時候兩三個月才會來一次，故以為沒有「中招」。

詎料女生在一段時間後出現懷孕跡象，於是去買驗孕捧，「雖然我知道它很準，但我還是買了三盒」，她形容購買時戴着口罩且把頭垂得低，「像做了壞事怕被認出」，結果驗孕結果出了兩條線，「我不信邪又驗了兩次，還是一樣都是兩條線」，即懷孕了。

台灣20歲女生從懷孕到墮胎的心路歷程，內容發人心省，按圖請看↓↓↓↓

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女生得知腹中有小寶寶，即慌張地癱坐在廁所良久，不停地對自己說：「怎麼辦、怎麼辦、怎麼辦、怎麼辦……」她趕緊致電男友，但對方只冷冷回了一句：「我也不知道怎麼辦。」女生頓時感到只剩下自己能夠依靠。

女生其後去看婦產科，醫師用超音波檢查，指着屏幕畫面說：「有看到嗎？這就是你的小孩，大概有六周了！」女生感到孩子真的存在着，「生下來還是打掉？」成了人生難題。她上網找很多資料，也詢問了好友，因她與男友仍是學生，生活費都得靠家人，生了孩子也不知怎養，「雖然很心痛，但還是決定和它說再見」。

電影《早熟》中的薛凱琪亦是意外懷孕，曾到診所擬做堕胎手術，但最終離開診所，留住胎兒。（電影《早熟》劇照）

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女生其後和男友一起去診所進行人工流產，「在這之前我還是會忍不住摸著我的肚子，和它說對不起」，診所內有很多人，還有些看起來較她更年輕的女子，亦是前來墮胎。女生憶述，護士先給她吃了幾顆藥，然後叫她回家，隔天再去吃兩三顆藥，然後躺在病床上觀察出血狀況，雖然男友陪在身邊，但她還是很害怕。

躺在病床上一段時間後，女生的肚子開始劇痛，她形容從沒那樣痛過，然後下體開始出血，「快要撐不下去時，我告訴自己既然已經下定決心，就要好好撐下去」。其後護士替她換完衛生巾，再給了新的藥，便叫她回家按時吃藥，又提示「它就會排出來了」。女生記得護士當時面無表情，語氣很平淡，「我虛弱地聽著，心情已在谷底盪到不能再低」。

台灣一名20歲女學生意外懷孕，她受訪時說出自己墮胎的心路歷程，引起網民討論。（資料圖片）

吃了多天藥後，女生突然感到一個很大熱熱的東西流了出來，她衝到廁所才發現是一坨手掌大小、有胎盤和胚胎的血塊。她形容決定墮胎時，每天都很難過很罪惡，「但真正痛苦的是這一幕，看著它就在我的手上」。女生把胎盤和胚胎洗乾淨後看了很久，猶豫該丟到垃圾桶還是沖到馬桶，最終還是決定沖進馬桶，但事後卻很後悔，「我的小老鼠都有埋葬的地方，但我的寶寶卻被沖到馬桶裡」，她認為該把寶寶埋葬，卻因怕家人發現而來不及那樣做。

女生表示不後悔墮胎的決定，亦明白很多人會說她很殘忍，但她不能保證生下來對孩子是好事。經此一役，女生稱明白到還沒有能力時就要做好保護措施，同時希望未來有能力的時候，「還能再重新遇見你，做你的媽媽」。

帖文引來網民熱烈討論，有人批評女生不應扼殺小生命，應該要負責到底。但亦有人認同她的決定，稱孩子沒法選擇出不出生，但成年人如沒準備好，加上沒有經濟能力，硬生出來就有太多變數，對孩子未必是好事。

（Dcard討論區截圖）

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