英國「最恐怖火車」飽覽英倫海峽美景　忘記關窗分分鐘淹死？

坐火車要注意安全，還要記得關窗！英國德文郡道利什（Dawlish）有一條沿海堤而建的鐵路，乘客向外望就是英倫海峽，海岸時常掀起巨浪拍打車身，所以乘客需要事先關好車窗，以免海浪沖入車廂內，堪稱「最恐怖火車」。英國政府早前決定要在鐵路外築起一道7.5米高的海堤，結果反而有人不滿，指計劃有安全隱憂，更會嚴重打擊當地旅遊業。

道利什鐵路沿海而建，列車經過時常被巨浪拍打。（「Seref Sezgin」Twitter圖片）

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據英國傳媒報道，這條鐵路建於海堤上，沿着海岸線行走，緊鄰英倫海峽，全長大約6.4公里。每當列車經過時，乘客都必須關上車窗，防止海浪沖入車廂。

這條鐵路最危險的位置是道利什站，建成於1846年，因為貼近海邊，所以經常被巨浪拍打，火車經常會「衝破」海浪。這車站原本只有一個木製月台，直至1858年才多設一個平台提供循環線服務。1983年，車站因大火被燒光，政府再重建一個車站，2014年時，道利什海堤的一部分被海浪沖走，鐵路又因強風及巨浪而造成嚴重損毀，政府一度關閉鐵路維修。

雖然聽起來危險，但道利什站可以飽覽英倫海峽美景，沿海岸線而建的鐵路更非常壯觀，而列車時常「破浪而出」，亦吸引了許多愛冒險的旅客專程前來，故是當地知名景點。不過，因為海浪等不穩定因素，工黨甚至建議興建新國家鐵路時，應繞過道利什站，免生危險。

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由於安全問題，英國政府決定斥資8000萬鎊（約8.2億港元）建造一條7.5米高的新海堤，造成一道比雙層巴士更高的「圍牆」，保護行車安全。然而，計劃引來不少反對聲音，有反對者質疑過高海堤反會令海邊的小鎮面對洪水問題，因為在天氣惡劣日子，一旦有海浪成功翻過海堤就難以流回大海。另一方面，不少市民擔心海堤會摧毀當地旅遊業，因為每年都有上千萬遊客前往觀看當地的海岸邊及着名的德文郡紅色懸崖。

（綜合）

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