【見財化灰】50蚊紙唔小心燒爛一半　女網民問點做：要當垃圾掉？

意外意外，即是意料之外，有網民於facebook大呻自己與朋友燒烤，卻不慎「燒銀紙」，令一張50元紙幣燒剩一半。樓主見到銀紙化灰非常痛心，又稱當時已盡力補救，但依然未能「復活」該張紙幣，於是向其他網友求救：「係咪就當垃圾掉咗佢就算？」不少網民見到紙幣殘缺不全，紛紛表示訝異，又叫樓主當買個教訓，「鑲起佢以後警惕自己小心啲」。

樓主大呻自己與朋友燒烤時取出一張50蚊紙幣，但因一時大意，紙幣跌入爐邊着火，燒至只剩一半。（fb群組「西環變幻時」圖片）

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該女網民於fb群組「西環變幻時」上載相片，大呻自己與朋友燒烤時取出一張50元紙幣，但因一時大意，紙幣跌入爐邊因而着火。她表示當時已盡力撲教，但紙幣最後仍被燒剩一半。相中可見，該張50元紙幣的金屬線已不見一半有多，不過樓主解釋，在紙幣上的直行及橫行的鈔票編號幸好還存在。

望着紙幣的殘骸，樓主亦感無奈，唯有向網民求救，「係咪就當垃圾掉咗佢就算？定係要點做呢？」不少網民紛紛留言建議，部分表示其實可向銀行提出更換，「攞去銀行，佢哋會叫你填張form，然後send去檢驗，一般如同號碼沒有人拿過去換的話，都會全數畀返你」、「拎去發鈔銀行總行先有得換」。

部分網民更發揮創意，「揾另一張，又燒一半，黐埋它」、「當25蚊用」、「燒埋佢啦，可以完整一張落到去」。

根據香港金管局網上資料，若遇到紙幣破損的問題，市民可以到發鈔銀行兌換。銀行會按既定準則驗證真偽及損毀程度，例如紙幣的真偽、防偽特徵的完整度、損毀面積的嚴重性等。如果損毀面積低於25％，又無以上問題，即可成功兌換。

（fb群組「西環變幻時」）

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