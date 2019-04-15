【文化差異】華人商店售皮蛋遭沒收　意大利警方：不適合人類食用

皮蛋不論涼拌或配合其他食材烹調，都十分美味。不過，外國人似乎不太懂欣賞，近日意大利警方在當地一家華人店舖扣查了一批共800隻皮蛋，認為「不適合人類食用」。

意大利警方在一家華人店舖扣查了一批皮蛋，認為「不適合人類食用」。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

涉事華人商店位於意大利西西里島卡塔尼亞省Misterbianco，衛生警察日前檢查多家售賣外國貨品的商店，在2間華人食品店中發現800隻皮蛋，該批皮蛋來源不明，沒有可追溯的食物標籤，觸犯了歐盟相關法令，因此全部被沒收；而2名華人店主亦交由當地衛生機構處置。

皮蛋晶瑩熏黑，外國人以為一定儲存很長時間才使得蛋變黑，因此英語稱為「百年蛋」（century egg）或「千年蛋」（thousand-year egg）。（網上圖片）

警方形容皮蛋「不適合人類食用」，又指該批蛋雖然是中國特色食品，即所謂的百年老蛋（皮蛋英文為century egg），但在意大利是禁止售賣的，歐盟也禁止進口。

其實外國人對皮蛋的誤解早有跡可尋，由於皮蛋晶瑩熏黑，令外國人以為一定是儲存很長時間才能造成，因此英語稱為「百年蛋」（century egg）或「千年蛋」（thousand-year egg）。美國CNN的iReport欄目更曾將皮蛋評為「世界最噁心的食物」首位，引來不少人爭議。

不少中國網民則笑稱外國人「唔識食」，「中華美食博大精深，不是隨便哪裡的都能有口福的」、「皮蛋瘦肉粥吃不成了」，亦有人指還有其他中國食物也讓外國人感到奇怪及難以接受，如臭豆腐、腐乳、臘肉等等。

（意大利新聞網、微博）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁