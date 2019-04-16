台學生路邊拗腰熱吻　姿勢誇張似體操　網民：巴黎鐵塔反轉再反轉

情侶愛到正濃時，難免會出現一些瘋狂的舉動，比方說激情熱吻也能夠吻出前無古人的新境界！最近在爆廢公社上就有網友分享了一張校園情侶的「深吻照」，讓網友都看傻想問：現在都要這麼浮誇就對了？

照片中的情侶男方看起來還算正常，但女生的角度猛一看還以為手機放倒90度，這姿勢也讓網友紛紛表示...（Facebook「爆廢公社」圖片）

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照片中的情侶男方看起來還算正常，但女生的角度猛一看還以為手機放倒90度，這姿勢也讓網友紛紛表示：

「應該是女生被親到融化了吧」、「真的好深...」、「真的吻到都軟了~~整個軟了」、「這是單身十幾年的臂力」、「這境界.....」、「好好親嘴很難嗎」、「看來不能紙上談兵了，肩膀上有花的全都進來」

網友驚嘆根本不符人體工學：

「其實是穿衣服的充氣娃娃吧」、「是遇到蛇精嗎」、「這腰是骨折？」、「是男生太矮，還是女生太高，才這樣吻的」、「不得了了，可以各種高難度了」

大家也推測起女生是練功夫的：

「人家在拉筋好嗎」、「好軟Q啊 體操選手？」、「妹妹常跳舞齁 這個腰」

這一幕也讓許多人的腦海裡不自主的播放一首經典名曲：

「我把我對折，輕輕把妳也對折」、「任賢齊⋯對折」

看完被解鎖的新姿勢之後，我們也來複習一下，到底還有哪些讓人看傻的高難度吻法！

周星馳巴黎鐵塔式接吻：

《家有喜事》周星馳和張曼玉兩人經典翻過來倒過去的對嘴接吻照，至今仍然是許多情侶最難模仿的終極接吻姿勢！

翻轉接吻法：

前陣子從韓國流行來的風潮，也曾在台灣引發模仿的情侶翻轉KISS，難度之高…好像有人因此傷到頸椎啊……

《家有喜事》周星馳和張曼玉兩人經典「巴黎鐵塔反轉再反轉」式接吻。（電影《家有喜事》劇照）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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