「越南黃心穎」與閨密丈夫床戰片瘋傳　女主角原來係網紅藥劑師

「安心偷食」事件近日成為香港城中熱話，而越南亦爆出網紅「偷食」人夫事件，而男主角則是網紅閨密的丈夫，不少網民都揶揄她為「越南黃心穎」！兩人全裸性愛床戰片段於網上流傳，網民藉着片中男女的身體特徵，確認女方是當地網紅藥劑師杜陳映，大罵對方在鏡頭前賣弄知識及清純形象，暗裏卻是「閨密的都歸me」，作出倫理不容的出軌行為。而事件近日更衝出越南，在內地、台灣及東南亞地區瘋傳。

杜陳映（Trâm Anh）原是一名藥劑師，因長相甜美、身材姣好而小有名氣，去年在參加電視配對節目後更爆紅。（網上圖片）

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杜陳映（Trâm Anh）是藥劑師，因長相甜美、身材姣好而在越南小有名氣，去年在參加電視配對節目後更爆紅，社交網帳戶約有20萬名粉絲，她曾透露有澳洲籍的越南裔男友。不過，近日網上卻瘋傳共9分多鐘的性愛影片，不少網民憑身體特徵，包括身材及面貌輪廓，以至肚臍上的痣位置，認出片中女子是杜陳映。



當初閨密結婚時，杜陳映（左）還擔任伴娘，合照時就站在新娘旁邊。（網上圖片）

而更令人震驚的是，性愛片段的男主角並非杜陳映的男友，而是其閨密的丈夫，當初閨密結婚時，杜陳映還擔任伴娘，合照時就站在新娘旁邊，現在看來格外諷刺。醜聞曝光後，杜陳映有份參演的電影即受影響，她為此向導演致歉，但亦未有就片段回應或否認，只是將個人facebook和Instagram帳號關閉，令不少人認為她等於默認此事。

網民看後片段及報道後痛罵杜陳映及片中的人夫不知廉恥，「好姊妹的老公也吃得下去，太過分了」、「說是閨密，沒想到最後是老公歸me」、「那男人怎麼對得住老婆？」。

（綜合）