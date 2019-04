日本Newsweek「世界尊敬的百大日本人」出爐　貞子都上榜仲有回應

日本Newsweek(ニューズウィーク日本版)於4月30日及5月7日號(4 月 23 日發售)發表「世界尊敬的百大日本人」(世界が尊敬する日本人100)專題,旨在選出活躍在各個領域出色的日本人。今年上榜的除了有大家熟悉的搞笑藝人渡邊直美、「屬於大家的」蒼井空、花式溜冰選手羽生結弦外,更有不是人類的女鬼貞子以及虛擬YouTuber絆愛(キズナアイ)。報道引述「貞子」表示,對於得獎感到十分榮幸,因打破了語言和文化障礙,「當初有爬出電視顯示器實在太好了。」

日本Newsweek相隔10年後再次舉辦「世界尊敬百大日本人」,選出世界中活躍的「天才、鬼才、異才(傑出的才能)」,將100名得獎者分為4個領域:英雄 (Heroes Icons)、挑戰者(Challengers)、藝人(Artists Entertainers)及其他(Rest of the Best)。

榜上有名而為港人熟識的,有搞笑女藝人渡邊直美、前AV女優蒼井空、花式溜冰選手羽生結弦、教人斷捨離的「整理女王」近藤麻理恵、導演是枝裕和、漫畫《柯南》作者青山剛昌、藝術家草間彌生、日本#MeToo第一人伊藤詩織等。

日本Newsweek撰文指出,羽生結弦是世界公認最偉大的花式溜冰選手,在奧運中奪得二連霸金牌,66年來首位最年輕的衛冕冬奧花式滑冰冠軍,去年更在國際滑冰聯盟大獎賽芬蘭站中,在新規則下打破3項世界紀錄(短節目、自由滑、總分)。報道又大讚他的表演優雅,流暢簡潔,極受粉絲愛戴,場上更會下起「小熊維尼雨」。

當中最注目的得獎者,非女鬼「貞子」莫屬。貞子是小說《午夜凶鈴》中的角色,故事中的她擁有絕世美貌,並可以控制人類生死的超能力,卻是個患有罕見遺傳病「睪丸性女性症候群」的陰陽人。翻拍的電影版在當年亦大受好評。

據雜誌更刊登出她的得獎感受,她表示很榮幸被選中,能夠跨越語言和文化的障礙,直言:「當初有爬出電視顯示器實在太好了。」亦向作家鈴木光司的及導演中田秀夫致謝。

而日本虛擬偶像Youtuber絆愛(キズナアイ),是首位公認的第一個虛擬YouTuber,經營着頻道「A.I.Channel」和「A.I.Games」,現已分別累積逾254萬及134萬粉絲,最近更推出了個人專輯,用創新的方式制作影片,受世界各地的粉絲追棒。

