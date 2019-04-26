日本Newsweek「世界尊敬的百大日本人」出爐　貞子都上榜仲有回應

日本Newsweek（ニューズウィーク日本版）於4月30日及5月7日號（4 月 23 日發售）發表「世界尊敬的百大日本人」（世界が尊敬する日本人100）專題，旨在選出活躍在各個領域出色的日本人。今年上榜的除了有大家熟悉的搞笑藝人渡邊直美、「屬於大家的」蒼井空、花式溜冰選手羽生結弦外，更有不是人類的女鬼貞子以及虛擬YouTuber絆愛（キズナアイ）。報道引述「貞子」表示，對於得獎感到十分榮幸，因打破了語言和文化障礙，「當初有爬出電視顯示器實在太好了。」

日本Newsweek近日發表「世界尊敬的百大日本人」（世界が尊敬する日本人100）專題。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

日本Newsweek相隔10年後再次舉辦「世界尊敬百大日本人」，選出世界中活躍的「天才、鬼才、異才（傑出的才能）」，將100名得獎者分為4個領域：英雄 (Heroes Icons)、挑戰者（Challengers）、藝人（Artists Entertainers）及其他（Rest of the Best）。

Heroes Icons 英雄 （點撃圖片看更多）↓↓↓

+ 2

榜上有名而為港人熟識的，有搞笑女藝人渡邊直美、前AV女優蒼井空、花式溜冰選手羽生結弦、教人斷捨離的「整理女王」近藤麻理恵、導演是枝裕和、漫畫《柯南》作者青山剛昌、藝術家草間彌生、日本#MeToo第一人伊藤詩織等。

Challengers 挑戰者 （點撃圖片看更多）↓↓↓

日本Newsweek撰文指出，羽生結弦是世界公認最偉大的花式溜冰選手，在奧運中奪得二連霸金牌，66年來首位最年輕的衛冕冬奧花式滑冰冠軍，去年更在國際滑冰聯盟大獎賽芬蘭站中，在新規則下打破3項世界紀錄（短節目、自由滑、總分）。報道又大讚他的表演優雅，流暢簡潔，極受粉絲愛戴，場上更會下起「小熊維尼雨」。

Artists Entertainers 藝人（點撃圖片看更多）↓↓↓

當中最注目的得獎者，非女鬼「貞子」莫屬。貞子是小說《午夜凶鈴》中的角色，故事中的她擁有絕世美貌，並可以控制人類生死的超能力，卻是個患有罕見遺傳病「睪丸性女性症候群」的陰陽人。翻拍的電影版在當年亦大受好評。

據雜誌更刊登出她的得獎感受，她表示很榮幸被選中，能夠跨越語言和文化的障礙，直言：「當初有爬出電視顯示器實在太好了。」亦向作家鈴木光司的及導演中田秀夫致謝。

當中最注目的得獎者，是女鬼「貞子」。（《午夜凶鈴》劇照）

Rest of the Best 其他 （點撃圖片看更多）↓↓↓

+ 3 + 2

而日本虛擬偶像Youtuber絆愛（キズナアイ），是首位公認的第一個虛擬YouTuber，經營着頻道「A.I.Channel」和「A.I.Games」，現已分別累積逾254萬及134萬粉絲，最近更推出了個人專輯，用創新的方式制作影片，受世界各地的粉絲追棒。

（日本Newsweek）