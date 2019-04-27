基隆外海驚現「海市蜃樓」　神秘島嶼清晰可見　氣象局咁解釋

台灣海面出現海市蜃樓？一名任職台灣海巡署隊員的網民，本月24日在彭佳嶼西南方外海發現疑似「海市蜃樓」的奇觀，遠遠的看就像有一個島嶼，但用雷達探測卻沒有發現島嶼或礁石，他分享的照片令其他網民嘖嘖稱奇。不過，當地氣象局人員認為照片拍到的，有可能是遠方的積雨雪，更有說法認為，照片拍到的只是台灣北海岸，只是距離超出海巡署雷達範圍才會出現誤會。

有任職海巡隊員的台灣網民，上載一張「海市蜃樓」照片，說竟連巡經這海面10多年的船長，都從沒見過。（fb群組「爆料公社」圖片）

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日前，海巡署澳底海巡隊員林明毅在台灣北面彭佳嶼外海執勤時，近清晨6點，發現前有一座島嶼，隊員們用雷達探測都沒有發現，而船首沒有面向彭佳嶼，估計是一個幻影，可能是「海市蜃樓」，「我想古代迷航時看到這個景，一定會以為陸地不遠而欣喜地開過去」，就連船長都說巡經這海面10多年，首次看見這奇景。

林隊員將照片上載到facebook群組「爆料公社」，引起網民熱議，除了大讚景象看起來很美，還笑指是傳說中的「蓬萊仙島」。林隊員接受台灣傳媒訪問時，透露奇觀出現於24日早上6時許，他在彭佳嶼西方3浬至4浬處（約5.5至7.4公里），距離澳底海巡隊約30浬（約55公里）執勤，當時海上有煙霧，天黑轉天亮約10分鐘的時間，前方出現一座島嶼，但看海圖、雷達都沒有發現島與礁石。

台灣中央氣象局人員解釋，當大氣整層密度不一，令光的折射不同時，就有可能將遠方的景象呈現眼前，一般稱為海市蜃樓，但單從照片看無法確認，因為他們無法掌握該海域當時的具體天氣狀況。而且，事發時附近可能有積雨雲，隊員有可能只是看到遠方積雨雲，但無法否定看到海市蜃樓的可能性。

基隆外海竟然出現海市蜃樓引起熱議，同時出現第三種解釋，基隆鳥會常務理事沈錦豐指，海巡隊員見到的有可能只是台灣北岸，他表示能見度好的時間，基隆一樣可以看見台灣北面的「北方三島」（棉花嶼、花瓶嶼、彭佳嶼）。他還分享親身體驗，2012年9月3日時基隆鳥會進行調查時曾在棉花嶼過夜，傍晚時曾看到基隆嶼、台北101等，所以從彭佳嶼附近看到台灣北岸很正常。

至於雷達問題，沈表示彭佳嶼與台灣距離60公里，海巡雷達只掃20公里當然測不到，能否用肉眼看見就要看當天的能見度，海巡隊看見的可能是北海岸富貴角附近。

（綜合）

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