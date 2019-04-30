【復仇者聯盟4】含劇透！Love You 3000藏玄機　原來向漫威致敬？

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）上映僅6日，全球票房已累積超過12億美元（約94億港元），作為系列最終章，《復4》中不少彩蛋均向Marvel致敬，幾乎每句對白也有含意，近日就有心水清的網民發現，戲中Iron Man愛女Morgan（摩根）曾向他示愛指「I Love You 3000」，令Iron Man非常感動，看似「甜到漏」的對白，原來另有特別意思！

戲中Iron Man愛女Morgan（摩根）曾向他示愛指「I Love You 3000」，令Iron Man非常感動，看似sweet到漏的對白，原來另有特別意思！（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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據外國網民統計，其實「I Love You 3000」中的「3000」，有機會是11年來，共23部Marvel電影的播放時數總和，以下為每部電影的播放時數：

《鐵甲奇俠》（Iron Man）︰126分鐘 《新變形俠醫》（Hulk）︰112分鐘） 《鐵甲奇俠2》（Iron Man2）︰125分鐘 《雷神奇俠》（Thor）︰114分鐘 《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America：The First Avenger）︰124分鐘 《復仇者聯盟》（Avengers）︰143分鐘 《鐵甲奇俠3》（Iron Man3）︰131分鐘 《雷神奇俠 2：黑暗世界》（Thor：The Dark World）︰112分鐘 《美國隊長 2》（Captain America：The Winter Soldier）︰136分鐘 《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy Vol. 1）︰122分鐘 《復仇者聯盟 2：奧創紀元》（Avengers：Age of Ultron）︰141分鐘 《蟻俠》（Ant-Man）︰117分鐘 《美國隊長 3：英雄內戰》（Captain America：Civil War）︰147分鐘 《奇異博士》（Doctor Strange）︰115分鐘 《銀河守護隊 2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2）︰137分鐘 《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man：Homecoming）︰133分鐘 《雷神奇俠 3：諸神黃昏》（Thor：Ragnarok）︰130分鐘 《黑豹》（Black Panther）︰134分鐘 《復仇者聯盟 3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）︰149分鐘 《蟻俠 2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）︰118分鐘 《Marvel隊長》（Captain Marvel）︰123分鐘 《復仇者聯盟 4：終局之戰》（Avengers：Endgame）︰182分鐘

童星Alexandra Rabe（中）在戲中飾演Iron Man（右）女兒Morgan，不少觀眾大讚她非常可愛。圖左為Rabe的媽媽。（Alexandra Rabe ig圖片）

+ 6 + 5 + 4

就以上已上映的22部Marvel電影，總播放時間為2871分鐘，如今年7月即將上映的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）片長剛好是129分鐘，Marvel第3階段的電影總時數就正正是3000分鐘，即是Morgan口中的「I Love You 3000」，若推測屬實，Marvel果然心思細密，每個彩蛋都帶給觀眾無限驚喜。

（Reddit）

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