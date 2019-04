【復仇者聯盟4】含劇透！Love You 3000藏玄機　原來向漫威致敬？

《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame)上映僅6日,全球票房已累積超過12億美元(約94億港元),作為系列最終章,《復4》中不少彩蛋均向Marvel致敬,幾乎每句對白也有含意,近日就有心水清的網民發現,戲中Iron Man愛女Morgan(摩根)曾向他示愛指「I Love You 3000」,令Iron Man非常感動,看似「甜到漏」的對白,原來另有特別意思!

戲中Iron Man愛女Morgan(摩根)曾向他示愛指「I Love You 3000」,令Iron Man非常感動,看似sweet到漏的對白,原來另有特別意思!(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

據外國網民統計,其實「I Love You 3000」中的「3000」,有機會是11年來,共23部Marvel電影的播放時數總和,以下為每部電影的播放時數:

《鐵甲奇俠》(Iron Man)︰126分鐘 《新變形俠醫》(Hulk)︰112分鐘) 《鐵甲奇俠2》(Iron Man2)︰125分鐘 《雷神奇俠》(Thor)︰114分鐘 《美國隊長:復仇者先鋒》(Captain America:The First Avenger)︰124分鐘 《復仇者聯盟》(Avengers)︰143分鐘 《鐵甲奇俠3》(Iron Man3)︰131分鐘 《雷神奇俠 2:黑暗世界》(Thor:The Dark World)︰112分鐘 《美國隊長 2》(Captain America:The Winter Soldier)︰136分鐘 《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy Vol. 1)︰122分鐘 《復仇者聯盟 2:奧創紀元》(Avengers:Age of Ultron)︰141分鐘 《蟻俠》(Ant-Man)︰117分鐘 《美國隊長 3:英雄內戰》(Captain America:Civil War)︰147分鐘 《奇異博士》(Doctor Strange)︰115分鐘 《銀河守護隊 2》(Guardians of the Galaxy Vol. 2)︰137分鐘 《蜘蛛俠:強勢回歸》(Spider-Man:Homecoming)︰133分鐘 《雷神奇俠 3:諸神黃昏》(Thor:Ragnarok)︰130分鐘 《黑豹》(Black Panther)︰134分鐘 《復仇者聯盟 3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)︰149分鐘 《蟻俠 2:黃蜂女現身》(Ant-Man and the Wasp)︰118分鐘 《Marvel隊長》(Captain Marvel)︰123分鐘 《復仇者聯盟 4:終局之戰》(Avengers:Endgame)︰182分鐘

童星Alexandra Rabe(中)在戲中飾演Iron Man(右)女兒Morgan,不少觀眾大讚她非常可愛。圖左為Rabe的媽媽。(Alexandra Rabe ig圖片)

就以上已上映的22部Marvel電影,總播放時間為2871分鐘,如今年7月即將上映的《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)片長剛好是129分鐘,Marvel第3階段的電影總時數就正正是3000分鐘,即是Morgan口中的「I Love You 3000」,若推測屬實,Marvel果然心思細密,每個彩蛋都帶給觀眾無限驚喜。

(Reddit)

