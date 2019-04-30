福建9歲仔扮「口紅一哥」李佳琦賣文具字典　超好演技本尊也服了

9歲男童賣文具都可以網上爆紅？原因是他有特別的賣東西方法，就是模仿內地知名美妝博主李佳琦，用浮誇的動作及說話，將普通的文房用品當化妝品般讚到「天上有地下無」，例如字典質地輕薄、間尺非常順滑等，非常爆笑。不少網民都形容他是「戲精上身」，連李佳琦本人都要拍片還撃。

福建一名9歲叫「天天」的男生模仿內地知名美妝博主李佳琦，用浮誇的動作及說話，將普通的文房用品當化妝品般介紹。 （網上片段截圖）

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不少網紅都愛拍片介紹新產品，以顯示自己走在潮流的尖端、獲得更多關注甚至贊助。福建一名9歲叫「天天」的男生亦有樣學樣，不過作為小學生，介紹的當然不是化妝品，而是大家身邊都有的文具。他在片段中先學網紅招牌對焦動作，用手托着間尺，並以像已經擁有百萬粉絲的腔調說：「Everybody（各位），你們的魔鬼又來了！這支尺子（是）真正的國貨之光，全球每天賣出1600萬支，手感非常順滑」。

天天然後用尺子打了一下自己的手，裝成網紅於手上試用化妝品一樣，再大叫「Oh my God（我的天），太順滑了吧，而且搭配這樣一個橡皮的話，這兩個色號，給你們放在一起，看一下，一個鴨屎綠、一個失血白，真的是絕配，真是好看到爆」。

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李佳琦本人都留意到天天的片段，拍片還撃。 （李佳琦微博片段截圖）

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除了擦膠間尺，他又介紹新華字典，不過卻將其包裝成限定商品，說「天天好不容易幫你們搶到」、「我的媽啊，太好查了吧。而且這個字典是真正的爛蕃茄色」，他又形容紙張「質地非常輕薄」，令他不停叫觀眾「買它」。

「戲精上身」的天天原來是出身演藝世家，媽媽是剛獲中國戲劇梅花獎的演員陳麗宇，而祖父母則是著名閩劇表演藝術家，不少網民都大讚他遺傳到家族的表演細胞，「你才是國貨之光，模仿到了精髓」，亦令李佳琦本人都留意到，今日（30日）拍片還撃，並買下了不少學校教材，例如中國四大名著，稱「這才是國貨之光，熱銷幾百年，全球賣出幾個億」，他更親自打算送一本簽名版的新華字典給天天，稱「質地非常厚重，什麼都查得到」。

（看看新聞、微博）

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