【復仇者聯盟4】雷神新形象揭抑鬱症實況　導演：這不是一個gag

劇透慎入！《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映逾一周，全城開始瘋狂討論劇情，除了多個角色的結局備受關注，雷神（Chris Hemsworth飾演）的新形象亦成為網民熱議話題。由肌肉型男變一團肥肉，雷神在戲中以「肥宅」形象登場一刻，反差大得全場爆笑，不過導演羅素兄弟在接受訪問時表示，雖然其身型帶來很多歡樂，但「不是一個gag（笑話）」，認為這是抑鬱症常見的反應，又指在上集魁隆（Thanos）彈指之間，他已是「破碎壞掉的人」。

導演指在上集Thanos彈指之後，雷神已是一個「破碎壞掉的人」。（《復仇者聯盟4》劇照）

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《復仇者聯盟4》開場沒多久，一群沒有化灰的復仇者到另一星球找魁隆，打算搶回「無限寶石」以救回灰飛煙滅的半數生命，雖然集眾人之力生擒了魁隆，但魁隆早已將寶石打散成原子狀無法復原，仍是肌肉猛男的雷神一怒之下砍掉魁隆的頭。雖然大仇已報，惟已化灰的復仇者已不能復生，往後5年雷神無法走出悲痛，失去生存目標，選擇自我放縱，只沉迷喝酒打機，暴飲暴食，蓬頭垢面，還頂着一個超大啤酒肚，肌肉男形象完全走樣，連專誠拜訪他的變型俠醫和火箭浣熊都感震驚，笑稱他是「融掉了的雪糕」。

由肌肉型男變一團肥肉，雷神在電影中以「肥宅」形象登場一刻，反差大得令全場爆笑。（《雷神奇俠2》劇照)

雷神的肥宅形象令不少人發笑，覺得他充滿喜感，但導演卻指出，有趣的外表下是一個完全破碎的人。導演Joe Russo接受媒體訪問時解釋，「他是破碎壞了的人（He’s broken），他選擇向前看」。Joe表示，雷神在上集魁隆彈指之後已經完全崩潰，其家鄉聖域界已經毀滅，雷神幾乎失去所有認識的朋友和所愛的人。

Joe指，電影希望呈現出每位復仇者都以不同方式處理自己的悲傷，而雷神是一位極度悲慘的人物，他從小就被培養成未來的國王，一直承受別人的期望，因此電影將交代「這些人，尤其像Chris Hemsworth的又會怎樣面對」。

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雖然雷神的變化成了戲中被「嘲笑」的對象，但導演卻強調，走樣身材之外有着更為嚴肅的一面，「這不是一個gag。我的意思是，這是對抑鬱症和痛苦的一種非常常見的反應。」角色變得非常暴躁，並開始懲罰自己，甚至不再關心身邊的一切，因此就成為不折不扣的酒鬼，「他什麼都不在乎了，甚至連自己都不在乎了」。導演又解釋，直到電影結束，雷神都沒有回復原本的他，「因為這是會一直跟隨他的難忘經歷。」

到戰事完結，雷神把自己的王位交給了女武神Valkyrie，正正回應了其母親的話：「是時候要做自己了，而不是去做該成為怎樣的人。」因此他選擇加入新團隊「聖域銀河守護隊」。導演Anthony則指，雷神可能調整了自己的心態，也有一些進展，但這種身體狀況的經歷仍然伴隨他，「未來依然是一條漫漫長路，我們不知道這條未來之路對他意味着什麼」。

（綜合）