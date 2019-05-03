真「獨食」！台男遊港到廟街歎煲仔飯　食肆趕收工收剩一張枱

本港一間店舖的特別服務態度近日衝出兩岸，令人笑爆嘴。一名台灣男子在油麻地廟街戶外大歎煲仔飯，雖然食肆趕收工，但都沒有趕他走，慢慢執拾其他枱，最終令他「鶴立雞群」，變相一人「佔領廟街」。圖片吸引多人留言，紛紛指「我笑了」、「好孤軍喔」、「還有時間在那拍照上傳，不如趕緊吃比較實際」。

一名台灣男子在油麻地廟街戶外大歎煲仔飯，雖然食肆趕收工，但都沒有趕他走，慢慢執收其他枱，最終令他鶴立雞群，變相「佔領霸廟街」。（fb群組「爆笑公社」圖片）

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有網民在facebook群組「爆笑公社」發文指，「香港廟街有名煲仔飯，都不等我們吃完」，從照片可見一名台男在油麻地廟街戶外食煲仔飯，相信店舖趕收工，雖然沒有催促他離開，但「慢慢收攤」，全條街只有他一人用膳。

照片吸引多人討論，紛紛形容他是「釘子戶」、「好孤軍喔」，留言指「我笑了」、「還好他們還願意留張桌子椅子給你」，亦有人批評台男「還有時間在那拍照上傳，不如趕緊吃比較實際」、「不然你當作吃大餐一定要等你？」

（fb群組「爆笑公社」）

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