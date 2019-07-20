【養生大謬誤】飲雞湯治感冒？　外國研究：暖身兼安撫心情，但…

人人都會傷風感冒，但肯定無人想傷風感冒。如果病倒了，許多人除了看醫生吃藥，還會聽信一些食療偏方，希望靠食物去加快痊癒，其中「喝雞湯治感冒」是坊間流傳多時的說法，不少人都相信是真的。不過，科普作家小肥波在其新書《養生大謬誤》引用不同的外國研究指，一碗熱雞湯雖然可達到補水功效，熱蒸氣又助呼吸道暢順，一碗熱湯在手，更有安撫患病情緒的功效，但雞湯絕不是感冒藥，甚至一杯熱檸水也有類似效果，可能很大程度上只是社交環境造成的安慰劑。反之，研究更提出飲雞湯也有風險，例如出現過敏反應、因減少嗜中性球遷移而增加二次感染機會，以及飲湯嗆到。 小肥波在書中也提到中醫觀點，強調雞湯並非藥物，應對照不同體質才可飲用舒緩感冒症狀。

坊間有傳喝雞湯能有助感冒快點好，科普作家小肥波為此引用研究報告，解答這個食療迷思。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

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以下是《養生大謬誤》的內容節錄：

所謂「醫感冒」的原理

事實上，早在12世紀猶太醫生邁蒙尼德(Maimonides)已借鑑古希臘典藉，建議以雞湯醫治感冒或上呼吸道感染的良方。然而，西式雞湯與中式雞湯 （本章稍後討論） 不同，會加入洋蔥、紅蘿蔔、西芹等多種蔬菜煮成，非只吃雞的精華。

哈佛醫學院旗下的Beth Israel Deaconess醫學中心2018年底曾發新聞稿分析說法，臨床營養師Sandy Allonen指，雞湯可能真的幫助你舒緩感冒症狀。這是因為感冒時，補充水份非常重要，一碗暖湯既可補水，又可在寒冷天氣下，安撫你的心情，一舉兩得。而雞湯中的適量調味料，可令感冒「口淡淡」的你增加食慾補充能量，才可對抗病原體。

洋蔥、紅蘿蔔、西芹這些蔬菜含大量維他命C與K的維他命與其他礦物質；至於雞本身除這些微量要素外，亦含大量蛋白質，全都能大大增強免疫系統。另外，雞也含人體不能合成的必需胺基酸色胺酸 (Tryptophan)，這種胺基酸幫助身體製造血清素 (serotonin)，改善你生病時的情緒，讓你心理上感到較為舒服，令雞湯成為真正的comfort food。

還記得剛才說過「暖」這個點嗎？湯的蒸氣可打開病人的氣道，呼吸較為暢順，放鬆呼吸道相關肌肉，從而減輕感冒症狀造成的不適。

在2000年，內布拉斯加大學肺與重症醫學科醫學教授Stephen Rennard 團隊發表的研究，曾發現傳統西式雞湯可顯著抑制血液白血球中最重要的嗜中性球(neutrophil) 遷移——當有細菌、病毒等病原體入侵身體時，嗜中性球等白血球細胞會趨向因病原造成的發炎或損傷部位遷徙處理問題，而雞湯與嗜中性球遷移多寡的關係則取決於湯的濃度。

研究指，雖然雞湯有達到補水、呼吸暢順以及安撫患病情緒的功效，但同等效果可在老火湯、暖水或熱檸茶裏得到。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

另外，一如Allonen所說，該研究也顯示雞湯可透過熱力舒緩感冒症狀，所以基本上紅湯白湯老火湯，甚至是暖水熱檸茶也有類似效果。不過， Rennard團隊在結語明言雞湯醫感冒很大程度是社交環境造成的安慰劑，並不建議大家以蔬菜或雞湯代替藥物醫治感冒。而且飲雞湯也有其風險，如出現過敏反應、因減少嗜中性球遷移而增加二次感染機會，以及飲湯嗆到（團隊確實這樣寫）。

至於中醫認為，雞湯不落其他藥材經已是補品，但同時強調雞湯並非藥物，應對照不同體質才可飲用舒緩感冒症狀。我不是中醫就無謂在此獻醜，但想說的是雞湯也適合婦女尤其產後媽媽補氣補血，所以近年更出現滴雞精這類產品，為新晉媽媽打氣進補一下。

「古法」滴雞精「近年」興起

那，滴雞精是甚麼？

市面上有不同品牌的滴雞精，全部都指自己的產品是以古法、長時間燉製，無添加、不破壞蛋白質，亦因為過程中以蒸氣不回流技術，確保雞精原汁原味無被水稀釋，保留所有雞的營養云云。簡單點講，滴雞精就是濃縮雞湯，如果沒有加入其他中藥材，基本就是雞一隻。

所以，吃雞不就行了嗎？你有所不知了，這個產品最好的地方就是低鈉、無脂肪、無膽固醇，果然為你想得周到。不過，如果是古法製造，為何近幾年才會出現「造福人群」呢？這是我理解不到的地方。

雖然這些產品都有證書證明其產品安全、含胺基酸、符合營養標籤等等。要記住合標準，不等於有其所聲稱的好處，再者，很多時都會用曖昧字眼來宣傳，例如其中一個來自台灣的品牌，就在網頁上標示產品「守護飲用者的身體健康」 ；不同於改善健康、增強免疫力等字眼，「守護飲用者的身體健康」不需要有科學研究證明其效用——如果真的有這些功效，那直接吃雞就好了，不用花這麼多心機又煲又燉，浪費地球能源。

中醫認為雞湯尤其適合婦女產後補氣補血之用，不過近年有媽媽會以滴雞精來取代雞湯。圖為示意圖。（電視劇《BB來了》劇照）

雖然蛋白質會在高溫下會變性 (denaturation)，更易被消化與釋出胺基酸，但長期以高溫煮肉會令微量營養成份如維他命、礦物質流失；一些親油性的營養物質 （維他命A、D、E、K等） 亦有機會因為「無脂肪」的聲稱會被隔走，我想中醫所說的補身並非只一味吃胺基酸吧？另外，人體攝取過多胺基酸會增加肝臟負擔造成肝病，亦有可能影響神經系統運作。

如果真的感冒，有人煲湯你飲，也是一種福氣啊，好好留在家裡休息別再出街亂逛，因為一呼吸可能也會傳播病毒。

書名：《養生大謬誤》（天窗出版）

作者：小肥波

販賣腦汁維生的科普作家，打擊偽科學不留手，但又愛吃喝玩樂，望有錢從天而降，全人類不需工作。

出版社： 天窗出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。