【養生大謬誤】紅莓可治尿道炎？　研究：狂飲紅莓汁不如多飲水

許多女性都曾感染尿道炎，患病期間除了陰道分泌物增加，還有尿頻及及小便刺痛等症狀，可說苦不堪言。坊間常說飲紅莓汁可以治尿道炎，但科普作家小肥波在其新書《養生大謬誤》引述外國研究報告指，紅莓實際對預防、改善尿道炎無甚效用，當中報告只是商家借科學之名來推銷產品的技倆，切勿盡信。 小肥波引述加拿大尿道炎專家Lindsay E. Nicolle博士撰寫的評論，指人們「是時候放下對紅莓的執著」。其實想減低患尿道炎機會，不如每天多飲水，讓泌尿系統有充足的尿液排除病菌，已是簡單有效的方法之一。

自1984年有美國學者指出，紅莓汁可能有能力抑制大腸桿菌黏在泌尿系統後，便開始有紅莓企業資助有關紅莓汁能維持尿道健康的研究。圖為紅莓示意圖。（Getty Images／視覺中國）

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以下是《養生大謬誤》的內容節錄：

紅莓的起源

紅莓是藍莓近親，除了被定位為能抗癌、增強免疫力、降血壓的生果外，最特別就是紅莓汁被指可以「維持尿道健康」與預防尿道炎，神奇得很。健康食品推陳出新，一樣食品被證明愈多功效愈暢銷，但普羅大眾都沒有專業知識去理解新報告的內容，科學家的說話，我們究竟可以信得幾多成呢？如果只是尿道累積太多細菌造成尿道炎，多喝水不就可以嗎？

自歐洲人發現紅莓後，多年來也有不同專家研究其功效，到1984年俄亥俄州楊斯鎮州立大學學者A.E. Sobota的研究才首度指，紅莓汁可能有能力，抑制大腸桿菌黏在泌尿系統之中，自此越來越多紅莓產業資助的研究也「發現」，紅莓汁能維持尿道健康；當中有效成份亦由最初的果糖演變成現時主流的初花青素(Proanthocyanidin) 。2016年刊於《美國臨床營養雜誌》的報告就曾指，紅莓汁中的初花青素能有效阻止細菌於泌尿系統中滋生，可取代抗生素醫治該病，更是對付有抗生素抗藥性尿道炎的好幫手。該報告在美國18間診所找到400位女士，以雙盲、有安慰劑控制組的方式檢測紅莓汁的功效，發現每日一杯紅莓汁能有效減低女性患尿道炎高達40% 。

企業贊助研究的可信性

慢著！大部份尿道炎藥物都沒有如此功效，紅莓汁竟然可以做得到？追看下去，才得知這報告由全球數一數二大的紅莓與西柚食品生產商Ocean Spray贊助，撰文的研究團隊亦是旗下員工。這品牌單在2013年就有22億美元的銷售額。可想而知，有這樣的「突破性」營養研究，Ocean Spray的盈利肯定可以節節上升。

但該研究方法存在根本性漏洞。要確定「病人」真的患尿道炎，必先要從尿液樣本著手，證明疑似病人尿液細菌量比正常人多才能作準。然而，報告卻以減少報稱「症狀」，來證明紅莓汁的功效。要知道尿道炎患者有機會出現一個、兩個或以上症狀，亦有機會根本無症狀可言，加上這400位女士也並非全部確診尿道炎。就算我們無視這些漏洞，研究指連續飲用紅莓汁3.2年才能改善一個「症狀」，攝取了大量糖份，又未必是真正患上尿道炎，你覺得值得嗎？

+ 6 + 5 + 4

其實 2012年早有研究，分析當時已有的24份 「紅莓能否預防尿道炎」報告，發現紅莓汁根本對預防、改善尿道炎無甚效處。該份報告更特意寫明：「人必須無限期早晚飲用2杯150毫升的紅莓汁，才能維持體內初花青素水平。」顯然，紅莓汁的的有效成份並不足以對抗泌尿系統中的細菌滋生。

說回正題， Ocean Spray報告刊出後的同年年尾，刊於高名望科學期刊《美國醫學會雜誌》(JAMA) 的研究，讓入住療養院老年女性每天吃含高劑量初花青素的紅莓膠囊長達一年，其劑量相當於每天飲用567克紅莓汁。研究人員將得到的數據對比吃安慰劑的對照組，發現兩組人的尿道細菌量無明顯差異，再次證明初花青素劑量再高的紅莓產品也不能醫治尿道炎。

同期JAMA刊出、由加拿大尿道炎專家Lindsay E. Nicolle博士撰寫的評論則指，醫生不應再建議病人使用紅莓產品作為預防尿道炎的手段，亦不應宣傳紅莓的效用已得到證實。

曾有研究指，超過一半女性一生人中至少患上一次尿道炎。在較年輕、處於生殖年齡的女性，症狀通常為尿頻，如廁時則會感到刺痛；但65歲以上已停經的女性通常都沒有類似症狀，但會發燒及全身乏力。不要以為你是男人就無機會患尿道炎，男性因為生理構造不同，尿道較女性長5-6倍，才會較少機會受細菌影響，不過無割包皮的男士、老年男性也會有較高患尿道炎風險，後者因前列腺漲大或患而患前列腺癌，令尿液難以完全排出，較易出現尿道炎症狀。

而年輕女性患尿道炎其中一個主要風險來自性生活，因為造愛時會容易令細菌進入非常鄰近陰道的尿道；同時，安全套上的殺精劑也會將下體好的細菌消滅令情況惡化。另一方面，經期時使用棉條可能會比護墊好，因為會令下體較為乾爽，減低細菌滋生機會。雖然，波士頓大學醫學院教授Kalpana Gupta曾指，這不等於尿道炎是與衛生有關的疾病，無證據顯示如廁後清潔不足與內褲太緊會造成尿道炎，但小肥波還是建議保持下體乾爽，這對減低患尿道炎很重要的。

科普作家小肥波指，研究結果顯示紅莓實際對預防或改善尿道炎無甚效處，但有商家借科學之名推銷紅莓產品。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

一日要飲8杯水

現時醫治尿道炎以抗生素為主，不過隨著抗藥性惡菌蔓延，世衛也在近年多次促請，藥廠盡快研發替代藥品，農業界亦不應再以抗生素餵飼牲畜，記住醫生開出醫尿道炎的抗生素，記得完成療程，否則再感染尿道炎時，細菌有較高抗藥性就會更難根治了；我們又試想想，「天然」產品有多天然呢？正常的紅莓會是軟糖狀的嗎？會這麼甜嗎？講到底，也同樣是經加工處理的產品，根本毫不天然。怪不得Lindsay Nicolle在評論如此寫：「是時候放下對紅莓的執著。」

想要患減低尿道炎，正如前面所說，多飲點水。雖然各國衛生機構對「飲夠水」都有不同定義，例如澳洲昆士蘭的攝取量指引為每日飲水杯量應為體重（公斤）Ｘ30（毫升）／250（毫升）；英國國家醫療服務系統 (NHS) 則建議成年男女每日飲6-8杯250毫升水，至於美國農業部(USDA) 就建議成年男士飲13杯水，成年女士飲9杯水。換言之，飲幾多水無絕對準則。另外，除了體重之外，飲水亦要考慮運動量與生活環境等因素，因人而異——當然你只喝一兩杯250毫升的水真是太少了吧？

如果怕飲水無味，我們也可以從其他飲品攝取水份，例如牛奶、湯水等，但要注意這些飲品的卡路里、脂肪與糖分等，以免因此致肥。

講開那幾位女同學，有人真的因為每天上班太忙只能坐在電腦前而喝不夠水。為了解決尿道炎問題 （除了食藥），她在枱頭放了一枝1.5公升的水，每日堅持喝完才下班，或者這是值得參考、改變飲水習慣的方法吧。

書名：《養生大謬誤》（天窗出版）

作者：小肥波

販賣腦汁維生的科普作家，打擊偽科學不留手，但又愛吃喝玩樂，望有錢從天而降，全人類不需工作。

出版社： 天窗出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。