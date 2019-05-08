【魚界混血兒？】台網民釣黑尾雙色魚超奇異　專家話有2個原因！

不同品種的海魚身上斑紋都不同，石斑、龍躉的紋都常見並易認。不過近日有台灣網民於fb上載相片，表示自己釣了一條雙色海魚，上半身是啡底黑斑點，但下半身至魚尾卻是墨漆黑，「陰陽色」非常奇怪。很多人紛紛猜測該條魚的品種，有人說是石斑，有人卻反指是孔雀魚，眾說紛紜。

有台灣網民指自己釣了一條雙色海魚，前半身是啡底黑斑點，但後半身至魚尾則是全黑，非常奇怪。（fb群組「台灣愛釣魚釣技討論區」圖片）

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該台灣網民於fb群組「台灣愛釣魚釣技討論區」上載相片，只見魚的頭部至鰭部前半身擁有常見的黃底啡斑紋，後半身至尾部竟是全黑色，不禁問「這隻石斑尾巴怎麼了」。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華指出，海魚如果擁有「陰陽色」的原因有2個：一是染色體出錯；二是漁民捕魚時會先讓牠們吃藥並昏迷，有機會是落藥過量令該條魚下半身壞死致變黑。李彩華又解釋，相中的魚應是沙巴龍躉，估計染色體出錯才導致有「陰陽色」。

網民爆笑留言

不少網民認為雙色魚非常有趣，「配到品種係黑木炭孔雀魚」、「它老爸顏料不足」、「人家才剛去做彩繪！才剛做一半你就給它釣起來了」、「要你分兩吃」、「應該是鋼鐵尾巴」、「海泥護膚做一半被你請上岸了」。

（fb群組「台灣愛釣魚釣技討論區」）