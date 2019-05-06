UNO官方確認被Draw 4後唔准出Draw 2　網民嬲洗版表明唔跟！

UNO官方繼年初公布，確認功能牌（Action Card）可以作為結牌後，昨日又為一項具爭議的玩法一槌定音：上一玩家出了「Draw 4」（+4／抽4張）牌後，下一手一定要抽4隻牌，不能以「Draw 2」（+2／抽2張）疊加牌數，推卸給下一玩家。不過今次公布似乎不太受玩家歡迎，紛紛到官方facebook留言表明「唔跟」，諷刺指「很瘋狂竟然連UNO創作人都不知道UNO該怎樣玩」、「我有我玩法、你有你玩法，Draw 24（抽24張）」。

UNO官方一槌定音：「你不可以堆疊+2及+4的牌」，並解釋上一玩家出了「+4」牌後，下一手一定要抽4隻牌，不能以「+2」推卸，要下一玩家抽6張牌。（UNO fb圖片）

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UNO牌其中一項最刺激的玩法，就是當其中一名玩家出了「Draw」牌後，下一名玩家為了避開抽牌，增加手上牌數，於是「跟隊」再出「Draw」牌，令數字一直疊加，直到哪一名倒楣的玩家「無貨」，就要一口氣抽大量的牌，與勝利之道說再見。

不過此「無限疊加」的規定一直處於灰色地帶，例如到底「+2」後可否出「+4」、「+4」後可否出「+2」等，玩家之間亦有爭議，故多數人都會在開局之前協議好。昨日UNO於官方facebook「釋法」：「你不可以堆疊+2及+4的牌」，並解釋當上一玩家出了「+4」牌後，下一手一定要抽4隻牌，不能以「+2」推卸，要下一玩家抽6張牌，更稱「我們知道你這樣玩過」，似乎想為玩法一槌定音。

雖然UNO規定了部分玩法，但最終接受權仍在玩家之手中，建議大家都是開局前跟親朋戚友先「傾掂數」，免得贏了UNO，賠上了友情。（UNO fb圖片）

不過此決定似乎未受UNO玩家歡迎，不少人都認為官方只是在描述表明「+4」後不可出「+2」，但未有定義「+4」後可否「+4」，以及其他加數問題。亦有網民表明不會跟從，「牌是我買的，我說了就算」、「遊戲就是要不停加才刺激」，更暗諷「很瘋狂竟然連UNO創作人都不知道UNO該怎樣玩」、「我有我玩法、你有你玩法，Draw 24（抽24張）」。

所謂「各處鄉村各處例」，雖然UNO規定了部分玩法，但最終接受權仍在玩家之手中，建議大家都是開局前跟親朋戚友先「傾掂數」，免得贏了UNO，賠上了友情。

（UNO Facebook）