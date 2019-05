《權力遊戲》驚現外賣咖啡　劇組認錯自嘲：Daenerys要的是花草茶

自2011年開播,HBO神劇《權力遊戲》﹙Game of Thrones,簡稱GOT﹚踏入第8個年頭,最後一季正在熱播,有眼利的網友發現,上周日(5日)播出的第4集《最後的史塔克》(The Last of the Starks)畫面竟出現一杯外賣咖啡;這一幕隨即引起熱議,網友紛紛留言開玩笑,又謂「奇幻大戲竟變成了穿越劇」。