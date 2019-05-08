《權力遊戲》驚現外賣咖啡　劇組認錯自嘲：Daenerys要的是花草茶

自2011年開播，HBO神劇《權力遊戲》﹙Game of Thrones，簡稱GOT﹚踏入第8個年頭，最後一季正在熱播，有眼利的網友發現，上周日（5日）播出的第4集《最後的史塔克》（The Last of the Starks）畫面竟出現一杯外賣咖啡；這一幕隨即引起熱議，網友紛紛留言開玩笑，又謂「奇幻大戲竟變成了穿越劇」。

有眼利的網友發現劇中竟出現一杯外賣咖啡。（Twitter圖片）

《最後的史塔克》講述戰勝異鬼後的權力布局，然而在大約17分40秒臨冬城（Winterfell，劇中其中一個家族的權力中心）慶功宴上，「龍母」Daenerys Targaryen的桌上竟然出現一杯外賣咖啡，相信是拍攝時工作人員忘記了拿走。

網民很快便把有關截圖上載，有人留言表示難以置信，「他們花了兩年時間製作出一部這樣的好劇集，但竟然沒法發現那該死的咖啡杯」、「星巴克現在到處都是，連Winterfell都有分店」、「奇幻大戲變成穿越劇了」。

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美術總監稱非購自星巴克

劇集其中一名監製考爾菲爾德（Bernie Caulfield）承認，出現咖啡杯是一個錯誤，並向一眾紛絲致歉，她說，負責現場道具和裝飾的劇組人員非常敬業，投入「百分之1000」的精力，但「老實說我不能接受，我不停問，這是真的嗎？因為現在無法相信你所見的，因為大家可以在照片加上一些根本不存在的東西，但我猜咖啡杯可能真的就在那裏，我不肯定，但我們真的很抱歉。維斯特洛（Westeros，劇中虛構大陸）是首個有星巴克的地方，這是鮮為人知的事實。」

不過，美術總監里希特（Hauke Richter）指出，畫面中的並非星巴克咖啡，而是在拍攝現場附近一家北愛爾蘭的地區咖啡小店買來的。

《權力遊戲》的官方Twitter帳戶其後也推文自嘲：「來自臨冬城的消息，這集出現拿鐵是一個錯誤，Daenerys要的其實是花草茶」；有不滿今季劇情的網民順勢稱：「這不是你們犯的最大錯誤」、「這一季發生的所有事情都是個錯誤。」