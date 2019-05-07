【五月天演唱會】城巴限定電牌成窩心驚喜　五迷大讚車長好浪漫

台灣天團五月天每年都會來港履行「五月之約」，今年《Just Rock it 五月天2019 藍》香港站個唱，再次選址迪士尼樂園幻想道露天場地舉行。為了方便一眾五迷，城巴安排多條路線往返場地及市區，更如去年一樣，於巴士上展示限定電牌，為粉絲們送上窩心驚喜，吸引大批歌迷「打卡」，又大讚車長及城巴公司有心思。

城巴為配合五月天演唱會舉行，安排多條路線往返場地及市區，並於巴士上展示限定電牌，為粉絲們送上驚喜。（fb專頁「從事電影業嘅巴士佬」圖片）

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Facebook專頁「巴士台 HK Bus Channel」及「從事電影業嘅巴士佬」日前分別上載相片，可見11輛五月天演唱會限定巴士線於迪士尼樂園停車場一字排開，充滿氣勢。而最特別的就是每輛巴士的電牌都顯示了為今年五月天演唱會限定特製的字樣，分別寫有「Just Rock It!!!」及「五月天2019藍|BLUE」，而車頭的路線號碼膠牌亦印有Q版五月天的圖案，非常細心。

去年城巴已於特別線的電牌顯示演唱會名稱，今年更有兩款特製字樣，獲歌迷大讚有心思。（fb專頁「從事電影業嘅巴士佬」圖片）

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不少五迷到場發現這小驚喜都非常興奮，即時上前「打卡」，又大讚城巴及一眾車長們非常有心思，連身為城巴車長的「從事電影業嘅巴士佬」管理員都直言：「我諗成個五月天tour應該真係剩係得香港站有呢啲嘢出現」。管理員亦向《香港01》表示，應該是有同事自發整電牌，公司亦默許這樣展示。

五月天今年再次來港開個唱，吸引大批歌迷支持。（演唱會海報）

有五迷更說，完場開車後車長更於巴士播放五月天的歌曲，「同我哋一齊high」，令他們可回家途中仍可回味演唱會氣氛，「作為一個巴士公司，竟然會同我地tune啱同一個台，竟然會為我地呢班神經病送上一個magical moment，你地嘅浪漫贏咗全世界」，「好感激巴士公司的特別安排，令五迷多個特別回憶」。

城巴除了連續兩年設置五月天演唱會限定電牌外，今年亦同樣安排了一輛退役新巴進駐演唱會場地，作為保安人員指揮中心，該巴士雖然未能讓一眾五迷上車參觀，但外觀絕不馬虎，配合演唱會主題，披上藍色廣告，成為另一熱門打卡位置。

（fb專頁「巴士台 HK Bus Channel」、「從事電影業嘅巴士佬」、「少年巴士夢 - 7哥」）