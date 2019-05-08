玻璃杯跌落洗手盤驚現「奇蹟」！ 網民高呼太神奇

相信大家從小到大多多少少都有打碎生活用品的經驗，基本從高處落地不說，若是碰到以小搏大的情況，通常都會覺得是小的破掉，不過近日有位網友就提到，在自家浴室洗手台清洗玻璃杯時不小心手滑，原本想說一個杯子就因此「鞠躬盡瘁」，沒想到突如其來的「奇蹟」讓她頓時悲喜交加，不知道該哭還是該笑…
突如其來的「奇蹟」讓她頓時悲喜交加，不知道該哭還是該笑。（Facebook「爆廢公社二館」圖片）
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隱身日常的超強防身物品（誤）
「杯子攻擊力100%」
「我笑到肚子抽筋」
「證明這個杯子沒有偷工減料」
「原來是錘子，我還以為是杯子勒」
「杯子可以放在包包防身了」
「杯子表示：別當我塑膠XDD」
「我也有一模一樣的杯子！哈哈哈哈我決定拿來當防身用品了」
撞破就算了，還破成超美的花紋？
「披薩切得都沒它平均」
「這破得很有質感」
「洗手台破得蠻漂亮的」
「砸成這麼美也是不簡單」
「碎得很漂亮！」
「怎麼可以砸得出這麼漂亮的花紋阿～神之手」」
「砸出個信長公的家紋」
有網民留言指，該洗手盤裂痕像是日本織田信長的家族徽章。（Facebook「爆廢公社二館」圖片）
網友紛紛起底同款杯子的「戰績」
「這水杯我有對杯，的確耐用」
「那杯子真的超硬，以前我家的在洗的時候掉在很厚的瓷盤上，杯子沒事，盤子碎了...那盤子9百多塊買的，就被一個幾十塊的杯子擊沉」
「放心，你不是第一個，因為我也是，我拿來當刷牙漱口杯，早上起來恍神掉下去，洗手槽就破了....跟你同樣的杯子」
「這款杯子真的好像蠻結實的！我也有，而且也是摔到地上沒事（不過家裡木地板也還平安）」
「我也有一模一樣的！上次6級地震震到從桌上掉到地板，竟然連碎都沒有，真的很扯…不是我在說這杯子很厲害」
外表可愛脆弱的玻璃杯，沒想到「戰力值」滿點。 （Facebook「爆廢公社二館」圖片）
不只可以防身，也讓許多人妻發現新功能啊A__A
「我找到可以處罰老公的東西了」
「哇 ，我家超多這款杯子的，和老公吵架知道要用什麼丟他了，哈哈哈哈哈」
「以後吵架吵不贏就拿這個」
（不過本編還是要奉勸一句，丟東西是不好的行為，好孩子不要亂學喔～）
洗手台被撞破的真正原因？
很多人沒想過小小的玻璃杯居然可以撞破那麼大的洗手台，因此都會認為是杯子本身底很硬，這當然是其中一個原因，但也有人提到陶瓷洗手台本身設計為了減輕重量幾乎都是空心，被外力一敲當然易碎，甚至撞破馬桶的也大有人在。
「杯子底那麼厚，敲空心的當然空心的破啊」
「正常，掉下去剛好杯子邊角撞到他的薄面」
「某個角度真的就會，你不是第一個，也不會是最後一個」
「角度對了就會這樣」
「入射角剛剛好擊中弱點，下場再硬的也得破，想想汽車玻璃擊破點在哪裡，敲打其他地方都沒事」
這樣聽起來就合理許多啦，不過不管是杯子還是洗手台破掉都會有被割傷的危險，所以大家看完這篇千萬不要跟著以「杯」試法～真的破掉也別慌張，趕快請水電行來修補就好囉
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】