玻璃杯跌落洗手盤驚現「奇蹟」！ 網民高呼太神奇

相信大家從小到大多多少少都有打碎生活用品的經驗，基本從高處落地不說，若是碰到以小搏大的情況，通常都會覺得是小的破掉，不過近日有位網友就提到，在自家浴室洗手台清洗玻璃杯時不小心手滑，原本想說一個杯子就因此「鞠躬盡瘁」，沒想到突如其來的「奇蹟」讓她頓時悲喜交加，不知道該哭還是該笑…

突如其來的「奇蹟」讓她頓時悲喜交加，不知道該哭還是該笑。（Facebook「爆廢公社二館」圖片）

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隱身日常的超強防身物品（誤）

「我也有一模一樣的杯子！哈哈哈哈我決定拿來當防身用品了」

「原來是錘子，我還以為是杯子勒」

撞破就算了，還破成超美的花紋？

「怎麼可以砸得出這麼漂亮的花紋阿～神之手」」

「砸成這麼美也是不簡單」

網友紛紛起底同款杯子的「戰績」

「這水杯我有對杯，的確耐用」

「那杯子真的超硬，以前我家的在洗的時候掉在很厚的瓷盤上，杯子沒事，盤子碎了...那盤子9百多塊買的，就被一個幾十塊的杯子擊沉」

「放心，你不是第一個，因為我也是，我拿來當刷牙漱口杯，早上起來恍神掉下去，洗手槽就破了....跟你同樣的杯子」

「這款杯子真的好像蠻結實的！我也有，而且也是摔到地上沒事（不過家裡木地板也還平安）」

「我也有一模一樣的！上次6級地震震到從桌上掉到地板，竟然連碎都沒有，真的很扯…不是我在說這杯子很厲害」