《東張西望》主持Patrick Sir老婆關宛珊腳趾斷骨　坐關愛座被鬧

關愛座原意是給有需要人的坐，但漸漸變成「老人專座」，即使有傷在身都會被要求讓座。TVB女藝人、林溥來（Patrick Sir）妻子關宛珊在facebook發文，表示近日因家居意外弄斷了腳趾骨，所以搭地鐵時坐了關愛座，想不到之後一名長者讓座給另一名長者，坐下來的長者開始不斷說一些「單打」說話，直至關宛珊忍無可忍，直言自己也是有需要的人，「我雖不是長者，但我是傷者」。

關宛珊在facebook發文，表示近日因家居意外弄斷了腳趾骨，所以搭地鐵時坐了關愛座，想不到不斷被「單打」。（關宛珊fb圖片）

↓↓↓ 網民：關愛座是讓給有需要的人↓↓↓

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關宛珊昨日在fb發文，表示這兩個月因家居意外弄斷了腳趾骨，「行動不便的我因而感受世間人情冷暖」，一次搭地鐵時就遇過一次不愉快的事件。她指那天搭地鐵，她故意選了關愛座，兩個站過後車廂開始滿了，身邊一位長者讓座給另一位長者。

關續指剛坐下來的婆婆不停向身邊不認識的女士，和旁邊的高小學生不停說一些單打自己的說話，「內容大概是說我年輕的又霸佔關愛座，亦不讓座給長者等」，又對讓座給她的長者說了幾次：「不好意思要你讓座位給我…你叫我身旁的女生讓座給你啦！」而她指身旁的女生也即是指關宛珊。

過了5個站後，婆婆又忍不住開口叫關宛珊讓座，「讓座畀老人家啦要人哋企」，此時關宛珊忍無可忍，沉着氣跟她說，「我不是無原無故的坐到關愛座，我雖不是長者但我是傷者、是有需要的人，我腳趾斷骨了，再弄傷就要動手術了」。讓她氣憤的是，婆婆聽到這番話後竟完全沒回應，「也感覺她根本沒在聽啦」。

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關愛座原意是給有需要的人坐，但漸漸變成「老人專座」。（資料圖片）

關宛珊指，婆婆大可以禮貌的跟她說，而不是在旁邊單單打打，更不應該在不清楚情況下，只憑外表去妄下定論啊。她亦指這次經歷，令她「重新認識關愛座」。