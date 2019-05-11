TVB劇集常被批評馬虎，劇中不少畫面都令網民印象深刻。由惠英紅、姜皓文、袁偉豪及黃智賢主演的重頭劇《鐵探》大結局，當中黃智賢飾演的程Sir雖然要坐輪椅，但竟然可以單挑下「飛天」制服最後大佬「營長」（吳廷燁飾）。網民笑言原來這部亦是一部「Cult片」，指情節並不合理，如程Sir雙腳殘廢卻能飛起、二人在極近距離下仍然一槍不中等，更不禁令網民想起深入民心的「TVB四大奇人」。

網民笑稱「跛都識飛」，而且程Sir能雙腳伸直，所到之處都有繩索方便移動。(《鐵探》劇照)

+ 4 + 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

結局劇情中，程Sir坐着輪椅大戰營長，腳被打中一槍後展開反擊，利用繩索飛來飛去，在空中和營長對射，最後成功制服營長。這一幕引起了網民討論，首先程Sir被射中腳時，「啲血開水喉咁流」，而且流血畫面的製作似乎停留在上世紀水平，「擠到成地都係茄汁」，有網民拆解：「唔痛係因為冇知覺，至於點解血係咁流，除咗射中動脈，冇其他解釋。」

另一方面，「跛都識飛」的畫面震撼網民，有留言指雙腳殘廢下兩腳伸直之餘，居然可以單手捉着繩索飛來飛去，奇就奇在他的每次落點碰巧都有繩索在旁，非常方便他移動，更讓程Sir的「實力」直逼「TVB四大奇人」，包括「通臂神猿謝天華」、「橫練鐵布徐子珊」、「踏雪無痕陶大宇」及「飛檐走壁關禮傑」等，一時間上了神壇。

TVB四大奇人：

+ 2

《鐵探》大結局，網民笑指程Sir大戰營長的情節荒謬。(《鐵探》劇照)

網民評論「過膠」情節：

+ 3 + 2

有劇迷笑言黃智賢套套劇都要飛，好像之前播出的《福爾摩斯奶》的燕子一角。有網民認真計算，程Sir的真正實力有多雄厚，「佢攬住營長再fing（揈）上去，堆嘢扯佢上去嘅力，再加佢同營長體重，冇大脾咁粗嘅手臂都做唔到，仲可能當場甩骹」。

又有人好奇為何營長和程Sir在如此接近的距離下，一直互射卻一槍不中，「近到咀埋去都錫到，痾篤尿都射到落對面啦，咁都射唔中」，更不停貼出過去TVB的經典畫面，叫大家不要看得太認真，更有不少人大讚這情節拍得黃智賢非常有型。