「金句王」裁判官吳蕙芳妙語連珠　網民讚：呢啲官先至夠貼地

法律不外乎人情，法官在審理案件時，要平衝「情」與「理」確實不易。被網民封為「金句王」的主任裁判官吳蕙芳，今日（22日）審理一宗新移民婦人襲護士求輕判的案件時，斥被告「去到救人嘅地方撒賴，我唔會放過」，強調法庭不會姑息只罰款了事，令網民拍手叫好，其實吳官過往在審理案件時，經常妙語連珠，不時痛斥及教誨被告，獲不少網民大讚「呢啲官先至夠貼地」。

主任裁判官吳蕙芳經常妙語連珠，不時痛斥及教誨被告，獲不少網民大讚「呢啲官先至夠貼地」。（資料圖片）

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新移民婦襲護士求輕判

「你去到救人嘅地方撒賴，我唔會放過，亦要畀訊息啲蠢蠢欲動要去添煩添亂嘅呢啲人，法庭係唔會姑息嘅。」

事發在今年初，一名41歲新移民婦帶10歲兒子到廣華醫院急症室求診時，疑要求讓兒子「打尖」被拒，因而推跌一名女護士，事後被控普通襲擊罪。今日（22日）案件在九龍城法院提訊，被告代表律師原要求判處非監禁形式刑罰，例如罰款，詎料遭吳官一秒拒絕：「唔會！你去到救人嘅地方撒賴，我唔會放過，亦要畀訊息啲蠢蠢欲動要去添煩添亂嘅呢啲人，法庭係唔會姑息嘅。」

而被告在3月應訊時，吳官已坦言本案比一般襲擊案嚴重，因在醫院發生暴力事件是非常嚴重，「人哋已經忙到一頭煙，仲要遇到刁民搞搞震！」被告聞言落淚，吳官即指：「你還要在我法庭哭呀？來我法庭沒有同情分，眼淚是沒有同情分的。」

在2015年，吳官曾在一個早上處理23宗涉及違反限奶令的案件。示意圖，非涉事被告。（資料圖片）

走奶粉水貨情況猖獗

「自己國家製造的奶粉，連自己都唔敢食，係咪可悲？這情況是國恥！」

雖然「限奶令」至今實施6年，惟走私奶粉情況仍未有明顯改善，在2015年，吳官曾在一個早上處理23宗涉及違反限奶令的案件，期間她爆多句金句斥責水貨客，訓示各被告「自己國家製造的奶粉，連自己都唔敢食，係咪可悲？這情況是國恥！」又指愈來愈多長者走私奶粉，希望犯罪組織要「積陰德」，「唔好咁無陰公送老人家坐監」。

她亦告誡長者不要恃老賣老，「（走私奶粉）真係會判監，千祈唔好以身試法！」更揶揄他們老當益壯 ，「運咁多奶粉，一定都可以承受牢獄之苦。」

老伯召妓失勞力士怕老婆知 報假案扮遇劫

「阿伯，你曳喇！唔想畀太太知宜家知啦！自己都知醜啦？」

一名65歲的退休老伯，於2015年於上水召妓時疑被偷勞力士手錶，為隱瞞老婆竟報假案稱被搶劫，被控明知地誤導警務人員罪。吳官判刑時指：「阿伯，你曳喇！唔想畀太太知宜家知啦！自己都知醜啦？」並要求他即場向老婆大聲道歉。吳官最後更充當「和事佬」，勸二人「此以後擺低件事，唔准再提，無論嗌幾多次交，唔准提」，又勸老婆「唔好再有心病，相信你做得到」。

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「金句王」裁判官吳蕙芳深受網民愛戴：